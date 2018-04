Journée mondiale de la maladie de Parkinson : s’il n’existe toujours aucun traitement, voilà comment l’exercice physique peut vraiment aider ceux qui en sont atteint

Atlantico : Alors que ce 11 avril est la Journée mondiale Parkinson, une étude datant du mois de février 2018, relayée par le New York Times, a pu faire état des bienfaits liés à l'exercice physique, notamment dans les stades précoces de la maladie, qui pourrait retarder son développement. Quels sont les processus ici en action, et permettant de tels effets ? L'exercice physique est-il donc une arme efficace contre la maladie ?

André Nieoullon : La maladie de Parkinson, 200 ans après sa caractérisation, reste une maladie méconnue tant en ce qui concerne ses causes que ses mécanismes, et sans traitement curatif en dépit de recherches considérables en particulier dans notre pays qui occupe une place de leader international dans ce domaine. Elle touche autour de 1% de la population après 60 ans, soit plus de 150 000 personnes dans notre pays et près de 1,2 million en Europe. Il s’agit d’une maladie dégénérative du système nerveux qui présente la particularité de voir disparaître très progressivement sur plusieurs dizaines d’années et assez sélectivement une population toute particulière de cellules du cerveau identifiées comme neurones produisant une substance connue comme étant la dopamine cérébrale.

Dès lors, en l’absence de cette dopamine, le cerveau contrôle moins bien les mouvements qui deviennent plus lents et plus rares, du fait notamment d’une certaine rigidité des muscles, et cette maladie s’accompagne d’un tremblement particulièrement présent lorsque les membres ne sont pas engagés dans des mouvements (tremblement au repos) et d’une posture du corps qui a tendance à adopter une attitude « en flexion » caractéristique. Cette image est naturellement très schématique et beaucoup de malades ne s’y reconnaîtront pas, d’autant que la progressivité de l’apparition des symptômes parfois plusieurs années avant que le malade soit pris en charge par un neurologue, fait qu’au tout début la maladie est difficile à identifier. Il s’agit donc d’une maladie qui s’installe de façon insidieuse, parfois avec des signes très indirects comme une simple constipation chronique, une fatigue qui dure, et jusqu’à des signes d’anxiété et souvent de dépression. Débutant ainsi souvent dans la quarantaine, elle est le plus souvent étonnamment diagnostiquée et prise en charge plutôt dans la soixantaine… Les travaux les plus récents, nous y reviendrons, suggèrent une forte hétérogénéité de la maladie aboutissant au constat qu’il n’y a pas UNE mais DES Maladies de Parkinson.

Les travaux dont vous faites état suggèrent dès lors que l’une des façons de combattre et de ralentir –et cela est très important- la Maladie de Parkinson est de promouvoir l’exercice physique. Si cette étude a le mérite de tenter de paramétrer l’intensité de l’exercice nécessaire à une telle action thérapeutique, il n’en est pas moins vrai que l’idée est ancienne et, qu’en France en particulier, sous l’impulsion de l’Association France Parkinson dont j’ai longtemps eu l’honneur de présider le Conseil scientifique, de nombreuses campagnes ont été organisées pour promouvoir l’activité physique. S’agissant d’une maladie qui s’accompagne d’un affaiblissement des capacités motrices en général, toute action visant à maintenir la musculature dans le meilleur état possible va dans le sens de l’amélioration des malades. C’est en premier lieu l’objet de la kinésithérapie lorsque les mouvements sont rares et difficiles, en particulier lorsqu’il existe en plus des troubles de l’équilibre. Et France Parkinson a également contribué à promouvoir avec bonheur des activités comme la danse (notamment à Aix en Provence sous l’impulsion de Roselyne Aurenty), qui aide admirablement les malades. Mais ce qu’évoquent les travaux cités ci-dessus est que la pratique d’une activité physique juste après le diagnostic de maladie de Parkinson (avant la mise en place d’un traitement) va contribuer à retarder le développement de la maladie, à la condition que cette activité (ici de la marche « active » sur un tapis roulant) soit régulière (l’étude porte sur 6 mois) et relativement soutenue (sans que le malade dépasse ses limites, toutefois), le caractère soutenu de l’exercice étant monitoré par le passage d’une fréquence cardiaque maintenue à un rythme assez élevé pendant 30 min, 4 fois par semaine. Bien que le nombre de malades impliqué dans cette étude soit relativement limité, il n’en reste pas moins que celle-ci tant à montrer les bienfaits de l’exercice. Naturellement, certains biais méthodologiques ne permettent pas de conclure définitivement mais tout le monde s’accorde à penser, comme à France Parkinson, que l’exercice physique contrôlé et adapté à tout un chacun est bon pour les malades.