Journée du droit des femmes : cette menace communautariste que les débats sur l’inégalité salariales ne doivent pas masquer

Atlantico : Le 8 mars se tient la journée internationale des droits des femmes. Si l'actualité illustre que dans le monde ce combat est utile, qu'en est-il des Françaises ? Quels sont les combats qu'elles doivent mener selon vous ?

Lydia Guirous : Aujourd'hui quand on est féministe en France, le seul combat qui mérite un engagement ferme et déterminé est le combat contre l’islamisme dont le premier symbole est le voile qui opprime les femmes. La journée du 8 mars caricature le rôle et la place des femmes dans la société en les mettant au rang de minorités (ou de maladie ?) qu'il convient de célébrer une fois par an, afin d'être politiquement correct... On constate lors de cette journée que la plupart des associations féministes restent prudemment sur des sujets tels que les inégalités salariales (sur lesquelles il est difficile d'avoir des chiffres et encore plus de mener des actions coercitives), la conciliation vie professionnelle - vie privée (qui dépend essentiellement de la bonne volonté des collectivités territoriales dans la mise en place d’une réelle politique de la petite enfance), ou bien encore les femmes et l'intégrisme religieux dans les pays arabes (il est toujours plus simple de s'investir sur des causes géographiquement lointaines, oubliant d’évoquer que l’intégrisme touche aussi la France)

À l'exception d'Elisabeth Badinter, les féministes de ma génération aiment se mobiliser sur des sujets qui n’engagent pas de révolution et ne demandent aucun courage… Le déni de réalité et la politique de l’autruche sont typiques de ce féminisme qui préfère oublier certaines femmes, ici, en France.

Elles méprisent les femmes "de la France d’en bas" dont les conditions de vie se dégradent au fur et à mesure que le repli identitaire et l’islamisme progressent. Elles préfèrent Assia Bibi, Malala ou les jeunes filles de Boko Haram…c’est plus exotique, plus chic, et surtout ça se passe loin, très loin. Ça n’engage pas trop mais ça donne une posture de "femme engagée pour les femmes". Un buzz, de jolis clichés, quelques déclarations indignées devant les caméras… Voilà elles ont leur frisson annuel. En refusant de traiter du péril qu’est l’islam politique pour les droits des femmes, elles piétinent le féminisme et la laïcité. La lutte contre l’islamisme est aujourd’hui le combat fondamental pour la liberté des femmes, il exige une mobilisation sans faille et un courage hors du commun dans la lignée des grandes féministes. C’est un combat que nous devons mener pour préserver les droits de nos filles.

En 2012, François Hollande constituait justement un ministère du droit des femmes. Quel bilan de son efficacité peut-on faire, à quelques semaines de l'élection présidentielle ?

Un fiasco comme tout le quinquennat de François Hollande...Nous avons découvert Najat Vallaud-Belkacem qui a usé de tous les moyens de communication de son Ministère pour s’ériger en grande prêtresse de l’égalité homme-femme et nous faire la leçon lorsque nous nous offusquions des femmes en burqa sur les plages ou des mères accompagnatrices voilées lors des sorties scolaires… Le relativisme culturel, le "politiquement correct" teinté de culpabilité post-coloniale, la peur des procès en "islamophobie", permettraient donc de remettre en question toute action ou comportement qui porterait atteinte à l’égalité, à la liberté, à la dignité de la personne.