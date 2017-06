Instagram serait le réseau social le plus dommageable pour la santé mentale. Mais YouTube peut vous faire du bien

Atlantico : Une étude réalisée par la Société royale de santé publique montre que les réseaux sociaux, au premier rang desquels on retrouve Instagram et Snapchat ont des effets négatifs sur la santé mentale des utilisateurs. Quels sont ces dommages les plus répandus provoqués par les réseaux sociaux ? En quoi font-ils du mal à la santé mentale des utilisateurs ?

Catherine Grandgeard : Il est difficile de quitter le réseau social qui continue à vivre quand on va dormir par exemple. On a l’impression de rater quelque chose, de perdre du temps. Ainsi, certains vont rester éveillés tardivement, en dépit de leur propre fatigue, qu’ils ne ressentent pas car les réseaux sociaux sont addictifs. Il y a un "effet retard", la fatigue se manifeste quand il faut aller en cours, travailler. Les ados sont particulièrement concernés par cet aspect. Ils n’ont pas envie de se coucher quand ils font quelque chose qui leur plait et le lendemain pour se lever, c’est l’enfer.

Se concentrer en cours, idem. De là, des réactions caractérielles vont éclore et ça peut mal tourner.

Les ados ne sont pas les seuls concernés, bien sûr. Autre exemple, la comparaison entre la vie en paillettes des stars et sa morne vie fait des ravages. Certaines personnes fantasment tellement que le quotidien devient insupportable.

Instagram illustre bien ce problème. Il y a un décalge entre les belles photos postées et la réalité des utilisateurs qui les regardent. L'aspect positif, les endroits incroybales comme les grandes villes, les paysages et les rencontres renforcent ce sentiment de malaise chez cuex qui regardent ces photos et sont ennuyés de ne pas avoir la même vie. Plus l’équilibre psychique est fragile, plus le risque est élevé. C’est vrai comme dans toutes les addictions. Ce n’est pas tant le produit qui est dangereux que l’effet produit sur tel utilisateur. De nombreuses personnes vous diront avoir très bien supporté de fumer de l’herbe, boire sans modération, ou passer des nuits sur des réseaux sociaux sans autres dérèglements majeurs. Mais, certaines personnes se révèlent plus vulnérables. Certaines deviennent alors dépendantes. Elles ne peuvent plus gérer. Elles ont besoin de leur source de jouissance. Les réseaux sociaux, puisque c’est notre sujet du jour et que je voulais resituer dans une longue chaîne de produits et de pratiques rendant dépendants, eh bien ces réseaux fournissent une dose d’excitation qui produit un plaisir auquel renoncer coûte si on n’a rien d’autre d’aussi palpitant à s’offrir.

La "vraie vie" peut sembler sans intérêt face à ce qui se passe sur l’écran. Le corps, par exemple, son corps avec ses imperfections, alors que le corps mis en scène à l’écran est si merveilleux, si inaccessible que le sien fait littéralement déprimer par comparaison. Il peut devenir insupportable et objet d’attaques, que ce soit avec une nourriture en excès, ou à l’inverse insuffisante, toujours inadaptée.