Impôts et Macronie : la vérité sort de la bouche de Darmanin

L'avantage de Darmanin est de dire tout haut ce que les macroniens pensent tout bas. Il est l'enfant terrible du gouvernement. Terrible de naïveté s'entend.

On sait depuis un bout de temps que le Président fulmine comme la diffusion des informations concernant la baisse des APL, tout droit sortie de Bercy, ou contre l'interview de Darmanin où il avait annoncé des coupes sombres dans les budgets. Il est comme ça Darmanin: il ne refoule rien, il dit tout à la presse.

Son passage sur France Inter hier n'a pas échappé à la règle. Interrogé sur le transfert de Neymar, un footballeur manifestement très connu dont le rachat équivaut à 15 ans de rémunération de Carlos Ghosn, Darmanin a encore exprimé très librement la pensée macronienne.

Pour Gérald, c'est "whaou! il va payer plein d'impôts!"

Darmanin et le veau d'or fiscal

Naïvement, on pouvait imaginer qu'un ministre de droite, intégré à une majorité qui veut renouveler le pays, avait une perception "dynamique" de l'économie française. Il pourrait par exemple souhaiter que le pays renoue avec la prospérité, parce que celle-ci sert l'intérêt général. Dans cette optique angélique, le ministre en question pourrait considérer que la fiscalité est un élément qui sert à financer des externalités positives utiles au développement collectif.

Bref, on pourrait attendre du ministre du Budget qu'il considère la fiscalité comme un moyen de développer l'économie nationale et non comme une fin en soi.

Eh bien pas du tout! pour Darmanin, le Français est une vache à lait: il est là pour payer des impôts. Et plus il y a de contribuables riches, mieux l'impôt rend.

Le suicide par l'impôt sur le revenu

Ce faisant, Darmanin a donné le fond du problème. Le même jour, les Échos révélaient que 2% des contribuables acquittaient 40% de l'impôt sur le revenu. On connaît les raisons de cette folie déséquilibrée: assiette étroite (on se souvient d'Ayrault soucieux d'en exonérer plein de nouveaux Français) et taux élevés font que peu de Français paient l'impôt, mais quand ils le payent, ils douillent.

Darmanin en a l'air très heureux. Manifestement, il n'a pas la moindre intention de toucher à cette règle du jeu effrayante où une minorité minuscule paie pour une majorité majuscule. Sous les quolibets de la foule d'ailleurs.

Tous ces contribuables seront heureux d'apprendre qu'ils sont des vaches à lait. Le ministre qui ordonne les prélèvements ne se soucie pas le moins du monde de l'utilité des impôts, ni de l'apport des contribuables à l'économie nationale. Il se réjouit seulement de voir l'argent rentrer.

On croyait relever la France, on finance juste la gabegie publique.