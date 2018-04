L’immobilisme sur les rails : entrepreneurs et syndicalistes, deux mondes sans frontière commune

Certains trouvent à l’immobilisme une vertu cardinale. Ne rien changer serait paré d’une vertu rare, celle de respecter le passé. L’inaction et l’absence de remise en cause répondraient à une nécessité de justice sociale et surtout de respect d’acquis sociaux obtenus de haute lutte. Une simple interrogation, un début de réflexion, une possible adaptation au temps est entachée automatiquement, d’un soupçon d’irrespect de la lutte syndicale, d’injustice au détriment des plus faibles, d’insulte à l’histoire.

Etc. Foutaises!

Chaque avantage dans la vie a une explication, une contrepartie. Si sa cause disparaît, il doit en être tout autant de sa conséquence. Le statut des cheminots, bien que moins scandaleux que celui de la RATP, pas moins scandaleux que la plupart des fromages encore offerts à nombre de politiques en « transition temporaire », doit évoluer avec le temps. Comme pour tout le monde.

La défense des intérêts particuliers n’est en aucun cas le socle de l’intérêt général. Modifier leur statut n’entame en rien, l’intérêt général, la préservation du service public. Bien au contraire ! Son évolution permettra justement, de maintenir son rôle, dans les meilleures conditions, y compris financières, afin que les petits avantages des uns, ne se maintiennent pas, au détriment des impôts des autres.

Le combat mené n’est pas celui de la vertu sociale et de la spécificité du service public, mais bien du maintien d’un fromage syndical, qui sait que son incapacité à gagner cette bataille aura une odeur de sapin pour Sud Rail, et la CGT, dans une entreprise qui pouvait s’accommoder de plus de 920 ETP, des salariés fantômes, affectés à un poste qu’ils n’ont jamais occupé, pour se vouer à 100% à leur délégation syndicale, au frais du contribuable. La guerre n’est pas celle du service public, mais de la rente syndicale. Il n’y aurait rien à redire, si la SNCF était bénéficiaire et souhaitait aménager des conditions favorables pour ses salariés. Car ce serait un choix respectable, qu’elle ferait avec son argent. Malheureusement, mis à part les pirouettes et le montage financier qui permet le bénéfice en isolant la dette, la réalité, c’est que les avantages se font avec nos impôts.

Comme pour la RATP, qui je l’espère sera la prochaine cible du gouvernement. Un statut unique et inique, scandaleux, dans une entreprise qui continue à augmenter ses effectifs à un moment où son chiffre stagne ou régresse chaque année. Dotée d’avantages totalement scandaleux, quand on considère à quel point un restaurateur, une infirmière ou un routier est tellement moins bien traité. Dans l’indifférence générale. Et les quelques français qui soutiennent cette grève, sont les mêmes qui hurlent à la mort quand on augmente leur impôts.

Ne pas réformer le service public, dans son intégralité, et surtout l’administration, et ses décideurs du haut de la pyramide, est le condamner à terme, en l’offrant au GAFA, qui feront mieux et moins cher. La douleur sera alors plus vive encore !