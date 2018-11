Hausse des actes antisémites : mais il paraît qu’il n’y a pas d’antisémites en France !

C’était sur BFM TV. Mario Stasi, le président de la LICRA, était interrogé sur la dramatique hausse des actes antisémites (69 % en moins d’un an). Il déclara que la situation des juifs en France était insupportable et intenable. Une telle outrance langagière choqua le journaliste de la chaîne qui l’interviewait. Il interrompit Mario Stasi : « Nous ne sommes pas en 1937, quand même… »

Une phrase lumineuse, belle et magnifique. En effet, il n’y a pas de nos jours de Nuit de Cristal en France. Aucun statut des juifs non plus. On n’a pas envoyé des wagons de la SNCF chargés de juifs vers Auschwitz.

Pareillement, nous n’avons pas été informés que des juifs aient été parqués au Stade de France pourtant si bien situé (il est dans le 93).

Beaucoup de bruit, donc, pour rien. C’est ce que voulait dire le journaliste de BFM TV, une scène qui préfère la nuance à la dénonciation. On connaît les juifs. Toujours à gémir. Toujours à se plaindre. Toujours à prendre la France pour le Mur des Lamentations.

Les juifs exagèrent car si je disais vrai, on parlerait des antisémites. On les désignerait. On les clouerait au pilori. Existent-ils vraiment ? En 2015 ils existaient !

Cette année-là, le président du CRIF de l’époque, Roger Cukierman, avait osé dire : « La grande majorité des actes antisémites est le fait de jeunes issus de la communauté maghrébine ». Que n’avait-il pas dit là… Dalil Boubakeur protesta, s’étrangla de fureur et en appela à Hollande. Ce dernier mit en scène une photo historique qui valait son pesant d’hypocrisie.

Les deux hommes posèrent ensemble, tout sourire. Depuis, plus personne ne s’est risqué à dire ce qu’avait dit Cukierman. Ne comptez pas sur nous pour le faire. Car nous ne voulons pas mettre en péril les bonnes relations entre Atlantico et les institutions musulmanes.