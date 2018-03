Guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine : qui peut gagner (et qui pour payer les pots cassés en collatéral…) ?

Atlantico : Alors que les restrictions commerciales annoncées par Donald Trump se précisent, notamment à l'égard de la Chine, ce qui a été qualifié "d’Afghanistan économique" par l'économiste Adam Posen du Peterson Institute, comment anticiper, au regard de la configuration actuelle des deux pays, qui pourrait sortir "vainqueur" d'une telle guerre ? Au delà d'un rapport de force à priori favorable aux Etats-Unis, en quoi l'imprévisibilité de Donald Trump pourrait affaiblir cette vision ?

Rémi Bourgeot : Les commentaires des deux derniers jours ont illustré le flou des débats, qui ont tendance à s’affranchir de l’enjeu économique réel. A cause d’une formulation sans doute ambiguë de la Maison Blanche dans la préannonce de jeudi, un certain nombre de médias ont indiqué que Donald Trump entendait lever environ 50 à 60 milliards de dollars de taxes douanières sur les importations chinoises.

Il s’agit en réalité du montant des importations éventuellement visées (après une période de revue de quinze jours par l’administration puis un mois de concertations diverses). Sauf à imaginer une taxe générale de l’ordre de 100%, ce qui n’est gère le cas puisque Trump parle plutôt de 25%, les deux chiffres (montant des taxes et volume des importations taxées) sont évidemment très différents. Alors que, dès l’annonce officielle de Trump plus tard dans la journée, les médias américains ont rectifié le tir, on pouvait voir en France cette erreur réitérée le lendemain dans un certain nombre de grands médias de référence (notamment par les tenants du « fact-checking » le plus minutieux) où l’on parlait de 50 ou 60 milliards de taxes…

Trump menace de taxer à un taux d’environ 25% un volume allant jusqu’à 60 milliards de dollars d’importation soit 13% des importations américaines de biens chinois, qui s’élèvent au total à 462 milliards de dollars (en 2016).

La relation commerciale sino-américaine est très fortement déséquilibrée, avec un déficit bilatéral de marchandises de 347 milliards de dollars en 2016, une valeur qui équivaut à 1,8% du PIB américain ; ce qui est considérable pour un déficit bilatéral. Au-delà de ce chiffre il faut évidemment évaluer le type d’échanges en question alors que certains commentateurs,restés fidèles au credo des années 1990, continuent à affirmer qu’aucun déficit commercial n’est jamais grave quel que soit son montant.

Il convient d’écarter l’idée selon laquelle la Chine n’exporterait dans la durée que des biens à faible contenu technologique tandis que les Etats-Unis et le reste des pays avancées maintiendraient éternellement leur avance. La Chine pratique une politique extrêmement active et impressionnante de montée en gamme à base technologique. Par exemple, le pays achète un quart des robots produits dans le monde. La politique de montée en gamme repose sur des investissements massifs au niveau national mais aussi par une politique de rachat d’entreprises étrangères dans les secteurs technologiques clés. Par ailleurs le marché intérieur chinois est très fortement protégé, suivant un protectionnisme multiforme qui n’a pas d’équivalent dans les pays développés, et l’accès n’y est consenti qu’en contrepartie de transferts de technologie importants, notamment par le biais de joint-ventures.