GM&S : pourquoi les plans de sauvetage à la française oublient en général de traiter le noeud du problème

Dans le train qui vous amène-poussivement- de Paris à Limoges, le dernier arrêt est pour « La Souterraine » ! Ville de 5000 habitants elle avait déjà perdu une activité industrielle en 1992, les costumes de Fursac délocalisés en Pologne (340 emplois) et il ne lui reste plus qu’une usine, celle de la GM § S qui fait travailler 277 personnes et qui est, par conséquent, le poumon de l’agglomération.

La société fait de l’emboutissage, elle était spécialisée dans l’automobile et surtout Peugeot, et a été placée en redressement judiciaire en Décembre 2016.

C’est, bien sûr, le premier dossier qu’a dû traiter à chaud le nouveau gouvernement, et on l’a fait « à l’ancienne », c’est-à-dire en tordant le bras aux deux constructeurs français pour qu’ils augmentent leurs commandes ce qui permet (peut-être) de passer ce mauvais cap et de trouver un repreneur.

Loin de moi de tourner en dérision cette première approche, j’ai été dans cette position en 1981, et j’ai dû faire pareil, beaucoup doivent encore s’en souvenir, mais nous savons bien tous que c’est du court terme et qu’on n’a pas le loisir de s’en féliciter car les problèmes demeurent et iront en s’accélérant. Derrière cette usine, c’est toute une agglomération, c’est une souffrance terrible pour un bout de notre territoire et surtout pour des salariés qui ont le sentiment d’être compétents, de posséder un savoir-faire , et de ne pas être reconnus pour le travail accompli au service de leur entreprise et des constructeurs automobiles ! Belfort hier avec Alstom, Amiens avec Whirpool, aujourd’hui et demain La Souterraine et bien d’autres encore. Notre industrie disparait peu à peu entrainant avec elle des malheurs individuels et collectifs avec comme seule explication ou commentaire : « la mondialisation ». Ainsi se construit lentement l’idée que seule la fermeture du pays peut permettre la continuité des installations de production réparties sur le territoire national et cette évolution mentale est destructrice. Avec Edmond Rostand, j’aurais tendance à dire « c’est un peu court jeune homme ! »

Ce dossier, je devrais dire, ces dossiers industriels, sont connus depuis longtemps ! Cela fait quinze ans que chacun déclare avoir « sauvé » La Souterraine ! Soutenu par l’Etat, le groupe Altia regroupe onze sites industriels dans la fabrication des pièces métalliques et « La Souterraine » devient une pièce de cet ensemble ! En 2014, trois ans après, le groupe Altia cède l’activité emboutissage à un fonds d’investissement américain, et en Avril de la même année cette branche est placée en redressement judiciaire ! L’usine sera alors reprise par un italien et va perdre progressivement des clients jusqu’à retrouver le placement en redressement judiciaire fin 2016 et donc obtenir un « manager de transition » pour trouver un repreneur. Pour les constructeurs automobiles ces activités d’emboutissage peuvent être sous-traitées dans maintes usines et la direction achats cherche le mieux disant , il n’y a pas de raison d’aimer ou pas La Souterraine, il y a des petites pièces à acheter et plusieurs producteurs.