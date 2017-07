Géolocalisation : ce qu'il faut savoir pour décider quand il est utile de partager sa localisation sur un smartphone (et quand vous feriez vraiment mieux de ne pas le faire)

Décryptage

Main verte Comment sauver son jardin ou son balcon et maintenir ses plantes en vie quand il fait plus de 30°C Les épisodes de fortes chaleurs ont souvent eu des effets dévastateurs sur les espaces verts et sur les plantes vertes de particuliers. Quelques conseils pour les protéger au mieux.

Réformes Et si la France était génétiquement allergique à la croissance Quand le monde des syndicats s’oppose au chèque syndical, quand les acteurs de la santé refusent le privé, quand l’Education nationale se ferme à l’innovation, c’est la totalité du système français qui se protège et lutte contre le réformisme.

Atlanti-culture Le coup de coeur de la semaine : "The Circle" Le film de James Ponsoldt, "The Circle", pose la question centrale de la défense de nos libertés individuelles et collectives face aux géants d'internet. Un film remarquablement conçu, réalisé et interprété, qui vous "embarque" presque tout le temps.

Interview politique Geoffroy Didier : "les responsables de droite se sont trop souvent réfugiés dans des postures sans être capables, une fois au pouvoir, de mettre leurs actes en conformité avec leurs déclarations" Emmanuel Macron a reçu Donald Trump pour le Défilé du 14 juillet vendredi dernier. Il a également dû affronter les critiques du Général De Villiers qui s'est opposé aux réductions de budget de l'armée. Dans cette interview, Geoffroy Didier revient sur cette actualité politique chargée.

A l'italienne Chez vous ou en vacances, voilà les "techniques" préférées des cambrioleurs et autres voleurs à la tire pour vous dépouiller cet été Les vacances sont un moment idéal pour les cambrioleurs. En effet, que ce soit votre maison sans surveillance ou vos objets de valeur à la plage, toutes les techniques sont bonnes pour vous voler vos effets personnels.

Egalité parfaite ? Hommes, femmes, la question à 1 milliard d’euros : qui est le plus intelligent? La science a des réponses De nouvelles études montrent que les femmes ne sont pas moins intelligentes que les hommes. Le rapport de force entre intelligence chez les femmes et chez les hommes s'est rééquilibré par rapport aux données de 1980 qui montrent qu'il y a 13,5 hommes pour une femme parmi les 1% les plus intelligents. L'éducation et le parcours de chacun joue un rôle.

Tribune Tout drame sanitaire n’est pas un scandale… et la Dépakine n’est pas le Médiator De telles confusions, de plus en plus fréquentes, ne sont pas sans conséquences sur les relations médecin- malade, sur l’image de la médecine et sur notre propre santé.

Anticipation Les cinq scénarios du Brexit Un an après le vote du Brexit, les négociations autour de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne n'ont pas encore débuté. Les Britanniques sont confrontés à cinq scénarios possibles.