Gaullo-mitterrandisme ou néo-conservatisme : quelle diplomatie pour la France ?

« Toute politique implique une certaine idée de l’homme, et même une opinion sur le destin de l’espèce, toute une métaphysique qui va du sensualisme le plus brut jusqu’à la mystique la plus osée ».

Paul Valéry

La veille du dernier sommet européen, les 22 et 23 juin derniers, Emmanuel Macron accordait une interview à sept organes de presse européens, dont Le Figaro, afin d’esquisser les lignes de force de la politique étrangère qu’il entend conduire lors de son quinquennat.

Il est vrai qu’il ne s’était guère exprimé sur ces questions au cours de la campagne électorale présidentielle. La phase diplomatique qui suivit son élection, de Bruxelles à Taormine puis au Trianon, consista pour l’essentiel en une prise de contact avec ses homologues, sous le regard ébahi des commentateurs.

Le temps des postures est bientôt écoulé et, non sans questions et appréhensions, nous entrons enfin dans le concret. Il faut espérer que la prochaine « révision stratégique » de l’appareil militaire et ses attendus nous donneront des indications plus sûres.

Des variations incertaines

De fait, l’entretien du 22 juin dernier n’est pas sans susciter une certaine réserve. On ne discutera pas la volonté proclamée de donner plus de corps et de substance à l’Union européenne, et ce sur la base d’une entente franco-allemande renouvelée. Les résultats du sommet européen n’ont certes rien d’historique, contrairement à ce qui a pu être écrit, mais la feuille de route fixée par les Vingt-Sept à l’automne 2016, avec le Brexit en toile de fond, est respectée. Il n’est pas question ici de nier les timides, mais réelles, avancées en matière d’« Europe de la défense », ces dernières ne devant pas occulter la question des moyens (budgets et capacités). Déjà, l’objectif des 2% semble se dérober et le nouveau ministre des Armées suscite des interrogations. Sera-t-elle en mesure de mener cette bataille budgétaire ?

En revanche, la volonté systématique de mettre en exergue les désaccords avec l’Administration Trump sur les questions climatiques et de mener une diplomatie publique censée redonner du lustre à la France laisse froid. Non pas que le sujet soit mineur, tant s’en faut, mais il n’est pas bon de mettre en scène les différends qui peuvent surgir entre des alliés historiques, contribuant ainsi à cette « dérive des continents » que l’on prétend par ailleurs éviter. On songe ici à la prestation d’Emmanuel Macron lors de la conférence sur le Pacte mondial pour l’environnement, à Paris, le 24 juin dernier. De surcroît, Donald Trump n’est pas l’Amérique. Les États fédérés, les grandes métropoles, certaines firmes ainsi que la société civile pourraient en partie compenser ce qui ne sera pas fait au niveau fédéral. D’une manière générale, on ne se grandit pas en cherchant à tourner en ridicule ses interlocuteurs et le côté spectaculaire de cette diplomatie environnementale publique donne prise à l’accusation de bien-pensance et d’arrogance. L’idée d’inviter le président américain, le 14 juillet prochain, a-t-elle pour objectif de contrebalancer ces effets ?