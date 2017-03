"La Garçonnière" : au Panthéon américain des comédies de boulevard

THEATRE

« La Garçonnière »

de Billy Wilder et de I.A.L.Diamond.

Adaptation : Gérald Sibleyras, Judith Elmaleh.

Mise en scène: José Paul.

Avec Guillaume de Tonquedec, Claire Keim, Jean-Pierre Lorit, Jacques Fontanel, Benoît Tachoires, Pierre-Olivier Mornas, Muriel Combeau, Sophie Le Tellier, Jean-Yves Roan, Bénédicte Dessombz, Grégory Gerreboo, Anne-Sophie Nallino.

INFORMATIONS

Théâtre de Paris

15, rue Blanche

75009 Paris.

RéservationS : 01 42 80 01 81

www.theatredeparis.com.

Du mardi au samedi à 20h30. Matinée le samedi à 17h.

L'AUTEUR

Billy Wilder est l'une des figures les plus importantes du cinéma américain. Dans le classement du magazine Sight & Sound, il figure à la septième place des plus grands réalisateurs.

En 1957, il entame une collaboration prolifique avec le scénariste I.A.L. Diamond et leur entente est telle que les deux hommes travaillent ensemble sur une dizaine de films, livrant au passage quelques classiques parmi lesquels Certains l'aiment chaud (1959) et La Garçonnière (1960), couronné par cinq Oscars dont ceux du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario original.

Maître incontesté de la comédie américaine dans les années 1950 et 1960 le cinéaste a su imposer son style de moraliste et de caricaturiste corrosif, grâce à des scénarios d'une efficacité redoutable, marqués par l'empreinte d'Ernst Lubitsch et illustrés par des mises en scène soignées et fluides.

Wilder a évoqué, dans ses films comiques, des sujets polémiques et cherchait à aller à l'encontre des discours dominants et du puritanisme anglo-saxon : l'adultère et ses tentations (Sept ans de réflexion, Avanti!), le travestissement (Certains l’aiment chaud), l'amour à trois et la prédation masculine (Sabrina, Ariane), l'humiliation en entreprise (La Garçonnière).

THÈME

Nous sommes dans l’Amérique des années 50, celle des gratte-ciels et du rêve américain triomphant. Monsieur Baxter, un « petit employé de bureau » dans une importante compagnie d’assurances new yorkaise, prête régulièrement son appartement à ses supérieurs hiérarchiques, qui s’en servent comme garçonnière.

En échange, ils lui promettent une promotion qui n’arrive jamais.

M. Sheldrake, le grand patron, s’aperçoit du manège. Il demande à Baxter de lui prêter l’appartement pour y emmener sa maîtresse, mais il exige d’être dorénavant le seul à en profiter. Shelkdrake est un mari et un père respectable, il a besoin de discrétion. Baxter accepte, et il monte en grade de façon spectaculaire.

Mais lorsque Baxter comprend que Sheldrake y emmène celle qu’il aime, mademoiselle Novak, Baxter est face à un dilemme : renoncer à son amour ou à sa carrière.