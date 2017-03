​La France, cette grande malade à ne pas brusquer : quand Emmanuel Macron reprend discrètement à son compte la filiation chiraco-hollandaise

Atlantico : Récemment, le petit fils de Jacques Chirac s'est engagé au côté du candidat d'En Marche! Bien qu'il n'est pas de poids politique, est ce que cette filiation n’est pas réelle ?

Jean Petaux : Agé de 20 ans, travaillant au service Marketing de la prestigieuse « maison d’enchères » Christie’s propriété de François Pinault, ami intime de Jacques Chirac et de sa file Claude, Martin Rey-Chirac n’a pas attendu la récente ascension d’Emmanuel Macron dans les sondages pour lui apporter son soutien.

Il s’est engagé publiquement à ses côtés au milieu de l’année 2016 alors que le leader-fondateur d’En Marche! était encore membre du gouvernement Valls.

Le soutien de Martin Chirac à Emmanuel Macron est à mettre en perspective avec celui que Jacques, son grand-père ; Claude, sa mère et Frédéric Salat-Baroux, son beau-père, ont apporté tous les trois à Alain Juppé pendant la campagne des primaires de la droite et du centre. Dans le même temps on se souvient, que fidèle à son engagement depuis 2007 (et même depuis 2004), Bernadette Chirac, quant à elle, n’a pas changé : apportant un soutien inconditionnel à Nicolas Sarkozy et se différenciant du reste de la famille non seulement par son choix mais aussi par son attitude. Là où la majorité du « clan » soutenait Juppé sans « cogner » sur les rivaux du maire de Bordeaux ; Bernadette, elle, défendant les couleurs de l’ancien président de la République, ne se refusait aucune ironie, vacherie et acrimonie à l’égard des concurrents de son champion. Affaire de caractères sans doute : Bernadette, mi-Tatie Danielle par sa méchanceté foncière, mi-Tante Yvonne par son statut d’ex-« première dame », n’a jamais supporté « l’eau tiède ».

Les douches glacées et les hammams suintants d’un Chirac au plus haut de sa forme ont sans doute éveillé chez elle des parfums de grands espaces et d’aventures politiques. Toujours est-il que la modération d’un Juppé ou la « mondialisation heureuse » d’un Macron ne seront jamais sa tasse de thé. Sans doute préfère-t-elle les « grenouilles de bénitier » modèle sarthois, fils de notaire, chevalier à la triste figure mais, intérieurement, comme dit Roselyne Bachelot, qui le connait fort bien, voisine du Maine-et-Loire, fille de Jean Narquin ami très proche du « père » politique de Fillon, Joël Le Theule :« Fillon, passionné de course automobile, passionné d’alpinisme : c’est du chaud bouillant à l’intérieur ».De quoi sans doute remplir d’aise Bernadette Chirac, ralliée à Fillon, Sarkozy battu. Impossible d’ailleurs de ne pas songer que la température doit être suffocante pour quelqu’un « chaud bouillant à l’intérieur » portant une de ses désormais célèbres « vestes forestières ».