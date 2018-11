La France, cette 5e puissance mondiale au nombre de millionnaires par pays

ÉCONOMIE

Ne dites à personne que je suis millionnaire

Connaissez-vous les « high net worth individuals » (HNWI) ? Cela pourrait se traduire par « particuliers assis sur une petite fortune ». En bon français, nous dirions « millionnaire ». Il s’agit là de l’expression retenue dans la prose financière anglo-saxonne pour classer les individus détenant plus d’un million de dollars (américains) de patrimoine. « Hors résidence principale, biens durables et œuvres d’art », cela va de soi !

Une des dernières études en date, publiée en 2017 (Capgemini), montre que ces petits chanceux seraient dorénavant environ 16,5 millions dans le monde.

Et si vous voulez tout savoir, ils se partageraient une fortune estimée à 63 500 milliards, ce qui ne veut plus dire grand-chose. Quoi de plus normal sur une planète capitaliste où les plus pauvres sont toujours plus pauvres, et les plus riches toujours plus riches ?

Non, ce qui est très intéressant, c’est le classement du nombre de millionnaires par pays. On se doute bien que les grandes économies leaders, les ÉtatsUnis, la Chine, le Japon ou l’Allemagne, possèdent d’immenses réservoirs de ces HNWI. Mais, surprise !, la France est devenue no 5 mondial l’an passé : avec 629 000 heureux détenteurs d’un million de dollars minimum chacun (soit 850 000 euros), c’est l’équivalent de la métropole Nice-Côte d’Azur en HNWI qui se lustre la Rolex. Comme partout, le nombre de millionnaires augmente sensiblement, mais la France fait partie des nations où ce chiffre a enregistré la plus forte croissance (+ 82 % en dix ans). Avec une certaine mauvaise foi, affirmons-le tout net : avoir des riches, avoir des millionnaires, c’est une richesse ! Oh, certes, les râleurs objecteront que nous sommes passés ric-rac devant nos chers voisins anglais grâce à la baisse de leur livre (Brexit oblige). Que si l’on compte le ratio de riches par habitant, il est évident que Suisse, Qatar ou Singapour nous tailleraient des croupières. Et que les vrais riches en France sont ceux qui s’acquittent de l ’impôt sur la fortune, l ’ISF méchamment réformé par Emmanuel Macron. Devenu impôt sur la fortune immobilière (IFI) au 1er janvier 2018, il exige toujours un seuil d’entrée de 1,3 million d’euros, soit bien plus que la barre du million de dollars pour être élu HNWI.

L’immobilier est d’ailleurs la clef pour comprendre cette situation étonnante. La pierre en France est un patrimoine qui ne cesse de s’apprécier depuis deux décennies, et dont la valeur augmente encore alors que le pays est entré dans une forme de reprise économique, même en demi-teinte. L’immobilier constitue chez nous l’essentiel du patrimoine : 68 % du total de ce que possèdent les ménages, riches ou pas riches (contre 55 % au Japon ou 36 % aux États-Unis). La richesse de nos riches est donc très matérielle : un manoir, un appartement boulevard Saint-Germain ou une maison à Arcachon, ça se surveille, et pas par Internet depuis l’étranger.

