"La Formule du Savoir" : Une autre vision des sciences et du monde: un vrai défi

LIVRE

« La Formule Du Savoir, une philosophie unifiée du savoir fondée sur le théorème de Bayes »

de Lê Nguyên Hoang

Ed. EDP sciences

400 pages.

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Lê Nguyên Hoang nous livre un essai dans lequel il réussit le tour de force d’expliquer une formule mathématique, «La Formule Du Savoir », que beaucoup d’entre nous avons étudiée au lycée, sous le nom de probabilités conditionnelles, et que nous avons très certainement oubliée depuis; tout en nous montrant à quel point elle est intéressante à connaître dans notre quotidien.

En effet, la portée philosophique et générale de cette « Formule Du Savoir », au final, est la suivante: nous devons toujours remettre en cause nos préjugés certes, mais sans jamais oublier que nous ne pouvons rien aborder de manière cohérente et rationnelle sans eux. Etonnant! N’est-ce pas?

Des paradoxes mathématiques amusants aussi bien que la présentation de théorèmes très profonds de l’informatique théorique se côtoient pour illustrer la puissance de cette formule et son nombre incroyable de domaines d’application: l’épistémologie, l’Intelligence Artificielle et l’éthique, pour ne citer que les plus marquants.

POINTS FORTS

- Lê Nguyên Hoang a une intelligence et une maîtrise du sujet telles qu’il parvient à nous transmettre de manière simple une connaissance mathématique souvent présentée comme élitiste, tout en l’illustrant par des exemples parlants qui vont, entre autres, de la simple optimisation des chances de gain dans les jeux de hasard à la meilleure prise de décision possible en tant que juré dans une cour de justice.

- Un grand nombre de liens vers des vidéos pédagogiques ou des documents facilement trouvables sur internet est fourni, notamment en fin de chapitre, ce qui permet d’éclaircir ou d’approfondir en quelques clics, très facilement, les propos de l’auteur.

- L’auteur a conscience de la difficulté de certains passages de l’essai. il les a repérés d’un astérisque en début de chapitre, ce qui permet de les passer ou de les survoler sans que la compréhension globale et essentielle du livre en soit marquée, car ils sont peu nombreux.

POINTS FAIBLES

Un seul petit point faible mais à remarquer tout de même: quelques coquilles dans le texte.

EN DEUX MOTS

Cet ouvrage présente une définition précise de la rationalité à travers une formule mathématique pleine de souplesse, qui ne rejette pas l’approximation, qui nous fait comprendre qu’être rationnel n’est pas être rigide et revenu de tout. « La Formule Du Savoir » ne nous fait pas croire tout savoir sur tout, telle une formule magique absolue et définitive, elle nous fait bien plutôt « mesurer toute l’étendue de notre ignorance » et comprendre que l’objectivité totale, même dans les sciences, est une illusion. On trouve donc dans cet essai une autre vision des sciences et du monde, véritable défi intellectuel qui mérite d’être relevé.