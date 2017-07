L'un des fondateurs des neuro-sciences a identifié les 6 défauts psychologiques qui empêchent les gens talentueux de réaliser leur potentiel

Atlantico :Tout d'abord, quelles sont ces "maladies de la volonté"? S'appliquent-elles toujours dans nos sociétés actuelles?

Pascal Neveu : Il faut tout d’abord rappeler que Santiago Ramon y Cajal est mondialement connu et reconnu par la communauté médicale et scientifique suite à sa découverte des neurones et surtout des connexions synaptiques, ce qui lui vaudra un prix Nobel de médecine en 1906.

Il a effectivement décrit et publié sur ces « maladies de la volonté » en 1897. Freud, lui-même médecin neurologue, allait publier son « Interprétation des rêves » en 1900, après avoir publié sur l’hystérie en 1895… donc dans un contexte scientifique de très grandes recherches neurologique et psychologique.

Cajal en décrivait 6 types, que je me permettrai de résumer ainsi :

1) les contemplateurs : de fins observateurs de la nature et des phénomènes de vie, jamais capables de créativité et de progrès scientifiques,

2) les bibliophiles et polyglottes : des hommes de culture et de science capables de toute conversation mondaine, mais incapables de s’adapter à leur temps et de réagir aux émotions ; en résumé : une sorte de wikipedia,

3) les mégalomaniaques : des hyperactifs egocentrés ne rêvant qu’à leur carrière et la récompense de leurs actes et réussites, mais en tant que rêveurs et contemplatifs, ne menant pas leurs projets à terme,

4) les « gadgetomanes » : des toxicomanes, sorte de « Géo Trouvetou » des nouveaux outils, instruments, en rupture totale avec la société, tellement obsédés par leurs recherches avant-gardistes, qu’ils restent illuminés par leurs pensées, se marginalisant face à un groupe qu’ils s’imaginent ne pas le comprendre,

5) les inadaptés : s’excluant du groupe dès le début de leur scolarité car soit en décalage d’avec les autres, soit développant une nonchalance qui ne pousse pas à aller vers eux, ils multiplient les échecs, cultivant ainsi une insatisfaction épuisante pour eux et les autres ;

6) les théoriciens : penseurs philosophes qui limitent leur pensée à leur propre personne et n’aboutissent donc jamais à rien, car ne faisant que remplacer d’autres théories, sans rien découvrir.

Même si finalement à l’échelle de l’humanité c’était avant-hier… Il s’agit là de la description subjective d’une société d’il y a 120 ans, sans aucun rapport avec notre modernité, qui, en peu de temps, est passée du train à vapeur au voyage sur la lune, sans oublier la bombe nucléaire et internet !... A une époque où Marie Curie n’était pas entrée au Panthéon et le couronnement de la Reine d’Angleterre n’était pas retransmis en Mondovision !

Donc bien évidemment que Cajal réviserait ces approximations. D’autres scientifiques ont d’ailleurs écrit par la suite sur le sujet, ramenant leurs réflexions sur un terrain neurologique.

Sommes-nous tous atteints par ces maladies, ou ne représentent-elles qu'une part faible de la population ? Comment distinguer la simple fainéantise, de la réelle pathologie ?

Il est impossible de quantifier les « malades » de la volonté.