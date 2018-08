Émeute à Alençon, rixes entre bandes à Paris et cie... : l’été meurtrier pour l’ordre public en France ?

Atlantico : Mardi 31 juillet au soir, à proximité de la place de la Chapelle, de nombreux blessés ont été recensés à Paris après qu'une bagarre ait éclaté. Les habitants s'alarment. Le lendemain à Alençon, une rixe sanglante a provoqué la mort d'un homme et huit blessés. Les forces de l'ordre y craignent des représailles. Enfin, à Orly, une bagarre impliquant les deux rappeurs Booba et Kaaris accompagnés de leur bande respective a provoqué un tollé général, paralysant en partie l'aéroport. Quel regard portez-vous sur cette montée de la violence en France ?

Quel bilan pouvons-nous dresser, dans la France de 2018, de l'insécurité et des violences du quotidien ?

Guillaume Jeanson : Pour évoquer la question d’un bilan actuel de l’insécurité et de la violence en France, vous choisissez d’évoquer deux exemples sensiblement différents. D’une part, la situation de certains quartiers qui est extrêmement préoccupante et donne d’ailleurs lieu à d’âpres contentieux entre riverains et autorités publiques. D’autre part, la rixe d’Orly qui apparaît, certes scandaleuse, mais surtout affligeante. Aujourd’hui risible, cet antagonisme violent pourrait toutefois lui aussi inquiéter, s’il devait encore dégénérer à l’avenir jusqu’à plagier dramatiquement d’autres affrontements -autrement plus sanglants- qui ont pu endeuiller le rap américain il y a deux décennies. Quoiqu’il en soit, ces deux exemples - aussi différents soient-ils - témoignent bien d’un « ensauvagement » de notre société. Une dérive violente perceptible en des lieux variés et qui s’affiche clairement sur des outils statistiques tels que l’Interstats de janvier 2018 intitulé « insécurité et délinquance en 2017, premier bilan statistique » disponible sur le site internet du ministère de l’intérieur. Quel bilan en tirer ? Le nombre de violences physiques et sexuelles constatées par les forces de sécurité augmente. Ce document montre en tout cas qu’il a augmenté en 2017. On y lit par exemple que « le nombre de victimes de coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels sur personne de quinze ans ou plus enregistré par les forces de sécurité a connu une quatrième année de hausse en 2017 (+4 %), plus sensible que l’année précédente. Leur niveau approche désormais les 223 000 victimes, un point haut sur 10 ans. » A ceux qui pourraient être tentés de minimiser la portée de ces chiffres, on lit encore : « Ainsi, les forces de sécurité ont-elles recensé près de 4 victimes pour 1 000 personnes en France métropolitaine en 2017. Pourtant, ce chiffre sous-estime le phénomène des violences dans notre société puisque les enquêtes de victimation nous apprennent que, malgré la gravité des agressions subies, la majorité des victimes ne déclarent pas les faits à la police ou à la gendarmerie : en moyenne entre 2014 et 2016, seulement un quart des victimes de violences physiques exercées par un auteur qui n’appartient pas ou plus à leur ménage ont formellement déposé plainte dans un commissariat de police ou à la gendarmerie, et 10 % pour les victimes dont l’auteur vit au sein du ménage. C’est donc autour d’un million de personnes (hors enfants) qui seraient victimes de violences physiques en France métropolitaine sur un an. »

La violence ne gangrène cependant pas l’ensemble du territoire de façon uniforme : ont par exemple été recensées plus d’infractions violentes dans les outre-mer qu’en métropole et plus d’homicides par habitant en Corse et en région PACA qu’ailleurs.

Xavier Raufer : Le désastreux duo Hollande-Taubira négligea naguère la sécurité de la France, rayon crime comme terrorisme. Pire encore, le fictif M. Cazeneuve, ministre de l'Intérieur genre roquet, bon pour aboyer - mais filant sous l'armoire, dès que ça craint. Or depuis, le nouveau tandem de sécurité du président Macron, M. Collomb à l'Intérieur et Mme Belloubet à la justice, est tout aussi incapables que ses devanciers de faire proprement son boulot - restaurer durablement la sécurité en France. Seule nuance : Cazeneuve-Taubira survolaient l'anarchie ambiante en mode fringant et Collomb-Belloubet, font plutôt dans l'absent-égaré-pathétique - le résultat final restant l'anarchie dans les rues.

Là, règnent des bandes d'autant plus insolentes que le gouvernement délaisse sa police et ses gendarmes, pourtant première ligne de l'ordre et de la sécurité en France, et semble même contourner la police légitime en confiant d'extravagantes missions de sécurité à des zozos type Benalla. Honte pour la France, quand le bizarre Benalla est rattrapé par la justice, qui vole (médiatiquement) à son secours ? L'un des affairistes les plus glauques de la Ve République et une entremetteuse du monde de la nuit, star de la com' dérangeante - brutale dégringolade, de la République impeccable au cloaque des bas-fonds. Concluons sur ce point : au quotidien désormais, la sécurité est défaillante, du centre des grandes villes à la campagne profonde en passant par la France périurbaine.

Qui sont les plus concernés et quel est le profil de ceux qui la provoque ?

Guillaume Jeanson : L’intérêt d’une étude telle que cet Interstats est d’être particulièrement détaillée suivant le type d’infraction. Si l’on prend par exemple le cas des homicides, les classes d’âges des victimes les plus touchées sont les 15-29 ans. On apprend aussi que la grande majorité des personnes mises en cause pour homicide en 2017 est de nationalité française (86 %). « Néanmoins, les personnes étrangères sont surreprésentées parmi les mis en cause (14 %), compte tenu de leur part dans la population (environ 6 %) ». La région PACA, les Hauts-de-France et l’Île-de-France sont les trois régions les plus sévèrement touchées.

Pour les faits de violences, on peut dire schématiquement que les auteurs sont « à 84 % des hommes, qu’ils se répartissent dans toutes les tranches d’âge de 13 à 59 ans, avec une nette surreprésentation des 18-44 ans. 85 % de ces auteurs présumés sont de nationalité française, et la majorité des étrangers mis en cause sont africains : les nationalités africaines (Maghreb compris) regroupent 9 % des mis en cause, alors qu’elles représentent 3 % de la population vivant en France ».

Xavier Raufer : L'auteur l'a dit cent fois, la France a un seul problème criminel - énorme : ces quartiers hors contrôle qui s'embrasent quand on touche à un voyou, demain à un hybride-terroriste ; quartiers ou déferle la cocaïne qui inonde la France ; quartiers d'où sont issus l'évadé au long cours Redouane Faïd et Redouane Lakdim, l'assassin du col. Beltrame. Quartiers où, depuis un-demi siècle, une irénique et corrompue Politique de la ville enracine le crime, la terreur et les trafics.

Insistons : les lynchages de policiers, ou les attentats les visant, adviennent sur les territoires de la "politique de la ville" dont tous les gouvernements successifs de la Ve République, l'actuel y compris, refusent hystériquement d'admettre la dimension criminelle-terroriste.

Or dans la période 2015-2018, tous les attentats commis en France sont le fait d'individus issus de l'immigration - et de ces quartiers : d'où les récents sondages montrant l'hostilité résolue des Français face aux vagues de migrants hors-contrôle, libres de s'affronter sur notre sol, d'agresser qui bon leur semble ou de vendre en masse des stupéfiants.

Qui s'entretue porte de la Chapelle et vend du crack dans le métro parisien ?

Quelles bandes assassinent à Alençon ?

D'où proviennent les rappeurs ravageant Orly ?

Le plus souvent ces malfaiteurs sont issus de l'immigration, ou sont des clandestins, retranchés dans ces quartiers coupe-gorge où les forces de l'ordre sont impuissantes. Des clandestins issus d'un trafic de migrants vers l'Europe, business criminel rapportant chaque mois des millions d'euros à des caïds aidés de pseudo-humanitaires à leur solde.