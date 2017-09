La Droitisation tranquille de l'Allemagne

Atlantico : ​Pour la première fois depuis 1950, un parti qualifié "d'ultra-nationaliste" par le New York Times, l'AFD, serait en passe d'être représenté au Bundestag. Que révèle cette ascension de l'AFD de l'évolution politique du pays ? En quoi est-elle synonyme d'une lente droitisation de l'Allemagne ? Ce phénomène s'étend il à l'ensemble des partis politiques ?

Rémi Bourgeot : Lorsque l’AfD a été créée en 2013, le parti était focalisé sur l’opposition à l’euro. Sur la base de ce qui semblait être un parti d’euro-sceptiques à tendance plutôt technocratique, le mouvement s’est réorienté vers une ligne anti-immigration dure depuis 2015. Derrière le thème très général de la souveraineté, il semble que plusieurs tendances se mêlent au sein du parti. Sur la question de l’euro les partisans de l’AfD reprennent les arguments conservateurs allemands habituels, mais sans les recouvrir de la traditionnelle tonalité fédéraliste européenne.

Sur la question de l’immigration les choses se corsent.

Les conditions dans lesquelles la politique d’accueil de 2015 a été décidée par le gouvernement d’Angela Merkel ont été critiquées bien au-delà des cercles de l’extrême droite, mais l’AfD se fait le porte-parole de cette contestation et conduit tous les partis à durcir leur position sur le sujet. Il n’y a là rien de très surprenant. Les choses vont plus loin cependant avec l’AfD, au-delà de la seule question migratoire.

On voit monter un discours, en fait depuis les débuts du mouvement, qui rompt avec le consensus allemand d’après-guerre bannissant l’expression raciste et antisémite dans la sphère publique. On assiste notamment à un jeu sur l’usage de termes à connotation nazie (comme Überfremdung pour désigner la prétendue relégation des allemands de souche). L’évolution du parti est marquée par les scandales liés à des déclarations révisionnistes. Si au sein du mouvement une partie (peut-être majeure…) ne soutient pas ces points de vue, on constate une volonté de ne pas condamner ces déclarations, au-delà même des cercles qui les produisent. L’AfD n’est pas un simple parti eurosceptique motivé par les questions économiques ou par le manque de concertation dans la politique migratoire.

On retrouve plus généralement désormais le thème du rejet du sentiment de culpabilité dans le débat allemand, comme cela a été rendu manifeste par le récent succès de librairie de Finis Germania (« la fin de l’Allemagne » en latin approximatif) et sa promotion par certains membres de l’establishment médiatique et littéraire, avant qu’on ne finisse par se rendre compte que son contenu était inacceptable. L’auteur, Rolf Peter Sieferle, historien et ancien conseiller du gouvernement d’Angela Merkel sur les questions climatiques, qui a mis fin à ses jours l’an passé, n’était pas particulièrement associé à l’extrême droite. Son pamphlet, volontiers révisionniste et profondément antisémite, dépeint les Allemands comme un peuple de damnés, victimes d’une Histoire prétendument écrite par les vainqueurs anglo-saxons. Sous couvert d’aphorismes pseudo-nietzschéens, il va jusqu’à mettre sur le même plan l’inconfort lié pour les Allemands à la culpabilité historique et l’horreur endurée par les victimes de la Shoah.