Donald Trump, héritier improbable d'Aristote ? La formule magique du président américain pour "régner" sur Twitter

La stratégie du bison

Si Barack Obama était l’homme de Facebook, Donald Trump est celui de Twitter1 . Ce média semble avoir été créé pour lui : un nombre de signes limité à 140 qui favorise les phrases courtes et une diffusion instantanée à ses 6 millions de «followers» (ils sont 33 millions aujourd’hui) lui permettant de contourner les médias traditionnels en vue de distiller «sa » vérité en vrac et sans filtre. Cependant, sa stratégie payante sur Twitter tient surtout à son utilisation aristotélicienne. Logos, ethos, pathos y sont présents dans la quasi-totalité de ses tweets.

Durant la campagne électorale, le candidat républicain a fait exactement l’inverse de ce que font les politiques quand ils utilisent Twitter. Rien de consensuel, de général ou de tiède. Ses tweets sont, au contraire, colériques, souvent insultants, presque toujours polémiques. Et ça marche : pratiquement toutes ses productions Twitter sont commentées1 . Petit détail technique, la plupart du temps, il dicte ses messages à son équipe.

C’est le magazine Slate qui, le premier, démontre que les tweets de Donald Trump sont décrits comme des modèles de persuasion, rédigés sous une forme classique tels qu’énoncés par Aristote2 . Avec une infinie ironie et comparaison mise à part, celui qui fut le précepteur du jeune Alexandre le Grand a semblé retrouver un élève, deux mille cinq cents ans plus tard.

À l’examen, 80 % des tweets de Donald Trump sont construits de la même manière. Il n’est, dès lors, plus question de parler de hasard. Le candidat insère, en 140 signes, trois séquences divisées en trois phrases. Logos (appel à la logique), ethos (appel à la crédibilité) et pathos (appel à l’émotion). L’article prend cet exemple :

«Un kamikaze a tué des militaires américains en Afghanistan. Quand est-ce que nos leaders vont devenir durs et intelligents? On nous mène à l’abattoir.»

«Un kamikaze a tué des militaires américains en Afghanistan (le logos, le scripteur énonce un fait incontestable). Quand est-ce que nos leaders vont devenir durs et intelligents (l’ethos, le scripteur veut «crédibiliser» la phrase précédente par des «valeurs» ou une «opinion» qui seraient naturellement partagées avec le lecteur)? On nous mène à l’abattoir» (le pathos, la dernière phrase se situe dans le registre émotionnel et doit générer la colère du lecteur, son désarroi ou encore sa peine).»

Un énoncé factuel, une critique légitime, une bouffée d’émotion. C’est la formule rhétorique parfaite pour obtenir l’approbation des internautes. Bien entendu, c’est surtout la stratégie du pathos qui domine ses tweets, même si l’usage des trois séquences consécutives est soigneusement privilé- gié. Il en fait des «minibombes». Il y jette des remarques et des idées provocantes et transgressives au possible. Si cela devient viral, il est certain d’être le centre de l’attention médiatique pendant quelques heures.