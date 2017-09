Crise du levothyrox : et voilà comment les patients victimes d'effets secondaires se débrouillent pour trouver des médicaments qui ne les rendent pas malades

Atlantico : En attendant le retour de l'ancienne formule, comment s'organise aujourd'hui la "résistance" face au Levothyrox actuel, par exemple en se procurant "l'ancienne formule" à l'étranger ?

Stéphane Gayet : Il est très exagéré de parler de scandale. Il est utile de rappeler le contexte pour une juste appréciation des faits. Le laboratoire qui commercialise le Levothyrox(lévothyroxine, T4) n’a fait que répondre à la demande de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé (ANSM). Cette dernière a demandé au laboratoire d’améliorer la formulation du Levothyrox afin de garantir une stabilité plus importante de la teneur en substance active. Car, ce que l’on oublie souvent de dire, ce Levothyrox était parfois source de difficultés thérapeutiques du fait d’une concentration en principe actif qui pouvait légèrement fluctuer en fonction de la durée et des conditions de sa conservation.

La requête de l’ANSM était donc tout à fait justifiée et ledit laboratoire a donc procédé à une révision de la formulation du médicament afin de satisfaire à cette exigence. Il n’y a eu aucune intention particulière de sa part ni aucune dissimulation. Le laboratoire a dû pour y parvenir modifier les excipients du médicament. Ces excipients sont des substances pharmaceutiques neutres, c’est-à-dire sans effet pharmacologique significatif. Ils doivent appartenir à une liste d’excipients autorisés qui ont fait l’objet de tests d’innocuité et de neutralité. Il n’y a aucun secret sur ce point.

La commercialisation de la nouvelle formulation s’est effectuée en mars 2017. Contrairement à ce que l’on écrit souvent, il y a eu une campagne d’information appropriée en direction des pharmaciens et des médecins. Cette information a été largement diffusée. On a bien précisé qu’il pouvait y avoir de petites modifications d’efficacité par rapport à la précédente formulation et qu’il convenait, pour certains patients, de réaliser un dosage hormonal quelques semaines après le début de la prise de la nouvelle formule. Les couleurs des boîtes et des blisters ont été modifiées pour éviter de confondre les deux formes commerciales.

Il est également important de dire que les hormones sont des molécules physiologiques agissant à des concentrations très faibles. Les hormones thyroïdiennes physiologiques (T3 et T4) ont un rôle central, d’une extrême importance, dans le métabolisme général et l’équilibre physiologique de la personne. Chacun de nous est très sensible à de minimes fluctuations de ces hormones qui ont action sur tout notre corps. Chez une personne qui est en hypothyroïdie et qui est traitée par hormone thyroïdienne T4 (Levothyrox), il est souvent difficile de trouver la posologie qui lui convienne tout à fait. Beaucoup de facteurs peuvent intervenir sur l’équilibre thyroïdien qui est donc vraiment difficile à obtenir. Ce qui explique que de légères modifications de la concentration en T4 sont en général fortement ressenties.