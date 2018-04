La Cour des comptes souligne les failles de la coopération européenne en matière d’armement

L'actualité révèle une multiplication de mouvements violents en France, plus ou moins identifiés. De nouveaux blocages "reconductibles " ont lieu depuis hier à Sciences Po Paris et Rennes... Comment expliquer que les autorités semblent aussi débordées ?

Avec "Place publique", cette fois encore Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri réussissent admirablement leur coup. Mais ont-ils jamais raté quelque chose ensemble, ces deux-là ?

Réformer l’Europe, c’est sans doute le projet le plus compliqué d’Emmanuel Macron. Il se retrouve seul face à tous les Européens et notamment face à Angela Merkel.

D'après un sondage Ifop, si le premier tour de la présidentielle était rejouée aujourd'hui, Emmanuel Macron récolterait 33% des voix contre 24% en avril 2017. Et si Laurent Wauquiez était face à lui, le président monterait à 36% alors que le patron des Républicains tomberait à… 8%. Des chiffres inquiétants pour LR alors que le projet de loi sur l'immigration constitue pourtant une opportunité majeure pour lui de s'affirmer en tant que parti d'opposition.

D'après un sondage Elabe pour BFMTV, l'intervention d'Emmanuel Macron, au soir du 15 avril, n'a pas permis une évolution de l'opinion à son égard. L'étude marque une fracturation de plus en plus importante du pays.

Alors que l'insécurité croît, que les migrants affluent, que le terrorisme revient et que la mondialisation broie les peuples, le président Macron perçoit mal la réalité de la France, sur le terrain, à ses pieds.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Japon et Etats-Unis vont commencer des discussions sur des "accords commerciaux"

Météo - Franc soleil et un mercure grimpant jusqu'à 28 degrés jeudi

Adrien Pittore est journaliste, photographe et pigiste. Il a notamment participé au recueil « Les Photos qu’on peut voir qu’au niveau district – Tome 2 » publié le 17 novembre 2017 aux éditions Petit à Petit.

Mais le plus gros échec français est symbolisé par l’abandon en 2008 de la production d’un porte-avions franco-britannique . Dès la conception du projet, la Cour des comptes avait émis de sérieux doute quant à la coopération entre la Franc et le Royaume-Uni. « Calendriers pas harmonisés, options techniques différente, politiques d’achats individuelles… »

Pour les hélicoptères d’attaque Tigre, la cible initiale était de 201. Là encore, le stock est très largement inférieur puisque seulement 71 ont été produits. Cette fois, la Cour des comptes pointe les manquements de la France dans l’analyse des menaces militaires. Si nos voisins ont choisi une seule version de l’aéronef, la France en a voulait deux ce qui a conduit à une augmentation des coûts mais aussi une réduction de la production. Il faut aussi savoir que cet hélicoptère est très coûteux à entretenir et que moins de 25% sont en état de vol.

Seulement, cette coopération a déjà été demandée lors de précédents projets qui se sont soit soldés par des arrêts définitifs, soit ils ont connu de très nombreux manquements. Et la situation actuelle ne semble pas plaider en faveur d’une amélioration.

En juin 2017, la Commission Européenne annonçait le déblocage de 5,5 milliards d’euros par an pour « stimuler les capacités de défense européennes » tout en aidant les Etats membres à « dépenser plus efficacement l’argent des contribuables. » Pour cela, l’UE mise sur une meilleure coopération entre les Etats au niveau de l’armement.

