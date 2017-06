"Contagion" : et s'il n'y avait rien de mieux que le théâtre pour comprendre l'essentiel ?

POINTS FORTS

- Les deux comédiens sont d'une justesse et d'une profondeur rarement égalées. On sent qu'ils s'approprient le texte et les réflexions qu'il suscite tout autant que le spectateur qui le découvre pour la première fois.

- Voilà une pièce qui donne du grain à moudre à toutes nos réflexions sur l'actualité des attentats, de la radicalisation semblant toujours plus près de nous; mais sans jamais tomber dans les clichés, et c'est plus qu'appréciable. Le sujet est appréhendé de manière globale par rapport à la société occidentale et fait notamment une grande part à la question des rapports entre adolescents et adultes.

Les comédiens s'interrogent et nous interrogent ainsi sur le rôle de l'école aujourd'hui, sur la construction des adolescents dans un monde marqué par la sur-information et la transmission de messages nombreux et divers, rendant encore plus faciles la remise en cause et les questionnements des discours des adultes ou même des professeurs.

- La 1ère partie est d'une finesse exceptionnelle avec un humour sur le fil de rasoir qui rend le message encore plus percutant. On ne peut s'empêcher de rire tout en étant sidérés et effrayés de voir à quel point le raisonnement colle à la réalité.

POINTS FAIBLES

La deuxième partie m'a semblé plus obscure, plus conceptuelle peut-être...Si j'en ai bien compris le message général (je crois!), certains passages m'ont laissée perplexe.

EN DEUX MOTS

Une pièce très forte, servie par des comédiens remarquables, qui, loin d'être moralisatrice, donne au spectateur de nombreux éléments de réflexion sur l'appréhension de la radicalisation, du terrorisme, de la peur, qui prennent de plus en plus de place dans notre quotidien. Un très grand texte qui mériterait d'être vu ou lu par toutes les générations !

