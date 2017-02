Construire un Nouveau Centre peut-il suffire à briser la malédiction française du double maléfique de la pensée unique : la pensée zéro ?

Jean-Sébastien Ferjou : Être centriste peut-il suffire à briser l'étau de la double malédiction française : technostructure et partis politiques à bout de souffle ? Le résultat ne forme pas une sorte de pensée unique mais bien une pensée zéro. Aujourd'hui, les partis politiques sont dans un état de mort cérébrale et de coma sociologique et l'appareil d'Etat n'a pas -plus- de vision politique ni de grands projets permettant au pays de transcender son statut de puissance démographique moyenne. La belle technostructure héritée de l'Etat moderne construite par Bonaparte a malheureusement perdu de sa vigueur intellectuelle et s'est laissé rattraper par les pulsions défensives d'élites françaises extrêmement conservatrices, fut-ce au nom d'un progressisme fétichisé.

Ces élites technocratiques -tout ce que la France compte d'experts formés au moule de l'ENA ou des grandes écoles françaises- pensent comme la Cour des comptes, ce qui a assurément du sens au regard des blocages, des dysfonctionnements administratifs et des gaspillages de fonds publics français mais n'est porteur d'aucune vision politique et dynamique. Faut-il le rappeler, les dix premières fortunes de l'Internet américain sont toutes passées par des grandes universités, Yale, Stanford et autres Harvard ? En France, les tycoons du Web n'ont pas été repérés par le système éducatif français, beaucoup trop concentré sur la reproduction à l'identique de ses élites pour détecter les talents capables de penser différemment. Impossible n'est peut-être pas français mais le "Think Différent" d'Apple encore moins. La technostructure française sait produire de très bons gestionnaires de l'Etat, voire de grandes entreprises publiques -même si la consanguinité des conseils d'administration l'affaiblit souvent de ce point de vue- elle est en revanche incapable de produire des visionnaires. Rien de nouveau sous le soleil, en France, on sait plus souvent construire des lignes Maginot et raisonner en considérant que le futur sera une reproduction et passé et qu'il faut s'y préparer.

Le souffle de la reconstruction de l'après-guerre n'a pas été renouvelé. La filière nucléaire tricolore passée de l'excellence à l'enlisement dans des projets perdus d'avance comme l'EPR en est un exemple éclatant. Quand la technostructure est plus imaginative, elle pense comme Alain Minc ou Jacques Attali, cerveaux brillants mais qui malgré leurs efforts pour se montrer visionnaires peinent à se dégager véritablement d'une vision technocratique de "bonne gestion" ou peinent en tous cas à sortir des schémas pré établis (sur l'Europe, la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes notamment) à penser en dehors de la boîte. Pire, l'élite technocratique française peine à constater que ses prédictions sur l'avenir radieux qu'auraient dû produire ses schémas idéologiques ont été assez largement démenties par la réalité. Le monde que l'on nous décrit est en noir ou blanc : s'il l'on s'inquiète des dysfonctionnements de la zone euro, des lourds coûts payés par les catégories intermédiaires et populaires des pays occidentaux à la mondialisation, des défis migratoires et identitaires auxquels fait face l'Europe, alors on est forcément dans le camp du repli sur soi, du renoncement, voir de la complaisance masochiste. Comme si on ne pouvait pas souhaiter une Europe qui fonctionne mieux ou des échanges internationaux libres et ouverts mais régis par une logique de concurrence plus juste. Fallait-il vraiment tant de naïveté unilatérale dans nos échanges commerciaux avec la Chine ? Consentir à tant de transferts de technologies ? Face à cet appareil d'Etat toujours capable de produire des cerveaux structurés mais qui pensent en statique plutôt qu'en dynamique les partis politiques français ont perdu leur vitalité. De partis de masse, il n'est plus. Au mieux, les mastodontes que sont le PS ou les Républicains peinent à dépasser la centaine de milliers d'adhérents à jour de leurs cotisations. La démocratie représentative française est étranglée par des cartels électoraux devenus incapables de penser le monde tel qu'il est et dont les logiciels idéologiques sont restés bloqués sur le début des années 90 avec la chute du mur de Berlin et la transformation en traité de Maastricht, de la conversion de la gauche française à la rigueur budgétaire. Avec cette démission intellectuelle des partis, la France n'est plus gouvernée que par une caste d'inspecteurs des finances et autres magistrats de la Cour des Comptes qui ont parfaitement su saisir la faiblesse et même l'appauvrissement qualitatif absolu des grands élus français pour imposer leur vision de "bons gestionnaires" à des gouvernements dont la compétence technique laisse à désirer. "Oui monsieur le ministre, mais non". Ce phénomène est un peu comparable à ce qui se produit dans une entreprise ou dans le capitalisme au sens large lorsque le pouvoir glisse des directeurs industriels, ceux qui créent et/mais qui dépensent, aux directeurs financiers, ceux qui mettent la rentabilité à court terme au-dessus de toute autre considération. Sombre tableau que celui-ci. Mais loin de relever de la complaisance dans le déclinisme, il permet de comprendre la formidable aspiration de la société civile française à un renouveau démocratique. Le fort capital politique d'Emmanuel Macron -même un peu en manque d'oxygène ces dernières semaines- s'ancre sur cette demande des Français. L'alliance d'En Marche et de François Bayrou est-elle de nature à briser la malédiction de la pensée zéro ?