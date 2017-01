Le consommateur français et européen signe sa soumission par ses achats

Les Français aiment à se plaindre de ces méchants politiques qui mentent et déçoivent. Mais continuent à voter pour eux et pensent que voter FN sera une sanction au profit d’un parti pas comme les autres. Et pourtant il est comme les autres, en pire peut être. Un parti de nantis, d’héritiers, népotique, qui souffle le retour au passé et l’exclusion, 2 thèmes en vogue chez ceux qui ne croient plus à l’avenir. Et je ne peux, de ce point de vue, leur donner tort.

Les Français aiment se plaindre, certains en tous cas, de ces méchantes multinationales qui foulent nos modèles au pied et détruisent la valeur qu’ils captent pour leur seul intérêt.

Et pourtant, ils leur donnent leur index plutôt que leur majeur, quand il s’agit d’internet, d’alimentation, d’achats quotidiens, de décision sur le prix. Mais aussi comme salarié et décideurs des grands groupes, des collectivités locales, de l’Etat.

Les Français aiment se plaindre et se moquer, mais ne font rien pour inverser la tendance. Le fameux consommateur-acteur est une invention marketing destinée à nous faire croire que nous serions passé à l’ère du consommateur responsable qui PENSE ses achats. Fumisterie, sauf chez 2% de la population qui a les moyens et le temps d’avoir un peu de conscience et de recul.

Les Français ne comprennent pas que nos emplois nous aient échappé, mais ont acheté eux mêmes leur chômage avec la complicité des politiques et de la distribution.

Je suis entrepreneur. Je décide, j’évite de faire ce qu’on me dit de faire, d’agir comme on me dit d’agir, de penser comme on me l’impose. C’est la caractéristique de l’entrepreneur, de ne pas aimer les cases préfabriquées et préférer les construire lui même. Contester, analyser avant de faire avant de mettre ses pas dans les pas de son père, quel que soit l’amour qu’on lui porte. De refuser la fatalité, la douleur, l’échec, sauf à en faire une leçon de vie destinée à la rendre plus belle.

Et puis, nous sommes de plus en plus nombreux à penser que c’est aussi le rôle des entrepreneurs, du fait de leur pouvoir économique, de leur influence majeure sur la réussite d’un pays, de montrer une autre voie que celle que les dompteurs de moutons essaient de nous imposer, au travers de cette phrase fatale du « ceux qui ont acheté cela ont aussi acheté ceci » et « ceux qui te ressemblent pensent que ». Cette aspirateur à neurones qu’on appelle l’intelligence collective, et que j’appelle la « démission individuelle à changer la collectivité ». L’entrepreneur, l’un des derniers acteurs libres, au sens où il choisit les conditions de sa propre servitude, a le devoir de partager son esprit critique, une part des gênes anormaux qui le constituent et le composent, avec une population qui doit plus que lui, obéir à un système, un chef, une hiérarchie, une dictature collective.