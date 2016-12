Comment réussir à deux ? Les raisons pour lesquelles ambition et mariage ne font pas souvent bon ménage

Atlantico : Comment est-ce que les couples peuvent réussir à se structurer et perdurer malgré le fait que l'un des deux ou bien les deux conjoints en même temps puissent faire preuve d'ambitions pour leurs carrières professionnelles ?

Pascal Anger : Pour qu'un couple puisse durer, il faut qu'il y ait un maximum de liberté, de confiance, d'autonomie et de respect de l'autre. Je pense qu'il est important que le couple ait une bonne communication, que les conjoints ne se sentent pas en compétition l'un vis-à-vis de l'autre par rapport à leurs souhaits professionnels et leurs désirs professionnels. Il faut qu'il y ait une connivence et une certaine complicité l'un à l'autre. Il peut y avoir des tensions, mais dès qu'il y en a qui apparaissent, il faut qu'ils soient capables d'en discuter entre eux.

C'est essentiel.

Une relation doit-elle forcément être mise entre parenthèses et suspendue le temps que l'un des conjoints atteigne des objectifs propres à son ambition ?

Je ne crois pas qu'il faille que la relation soit mise entre parenthèses au moment d'atteindre des objectifs ambitieux relatifs à la carrière. Au contraire, cette relation va stimuler le couple à partir du moment où ils seront d'accord ensemble. Il ne s'agit donc pas de mettre la relation entre parenthèses mais d'être au diapason. Il faut bien savoir qu'il y a des moments qui seront privilégiés pour cette ambition professionnelle.

Cette ambition n'empêche pas le couple d'exister mais il faut être capable de faire des concessions au niveau du temps. Les conjoints ne peuvent pas toujours se voir au moment où ils le veulent. Ils doivent apprendre et réapprendre à se voir, être présents sur des réseaux sociaux, s'envoyer des petits messages, être présents tout de même malgré que le fait que l'un des conjoints soit dans le souci de réussir du point de vue professionnel. Il faut repenser le temps et la disponibilité autrement. Il faut que l'un et l'autre puisse entendre qu'il y a un problème au niveau de la disponibilité pour pouvoir s'arranger.

Le couple doit être créatif dans sa relation avec l'autre. Si l'un des conjoints est dans la volonté de se voir à 18h impérativement, cela ne va pas être possible du fait du manque de disponibilité de l'autre conjoint. Il faut être créatif, ouvert, patient et savoir prendre sur soi.