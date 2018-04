Choisir le bon régime pour lutter contre la dépression

Atlantico : Quels sont les liens étroits entre un mauvais régime alimentaire et la dépression au sens large du terme ?

Catherine Grangeard : L’influence de la nourriture sur le corps est déjà prouvée. Sur le psychisme, il en est de même. Sur ce premier niveau métabolique, c’est identique pour le corps biologique, bien sûr. Le lien entre soma et psyché n’est plus à démontrer. Donc, un régime alimentaire qui apporte à l’être humain tout ce qui lui est nécessaire, qui ne le surcharge pas, ni ne le dénutrie, est celui qui est le meilleur pour lui, physiquement comme psychiquement.

L’auto-intoxication, c’est ce qui se passe quand on se donne à ingérer des produits, quels qu’ils soient (aliments, boissons, médicaments, drogues, etc.) qui ne sont pas corrects pour la santé.



Le mauvais régime alimentaire, ce sont les produits toxiques qui ont été utilisés par l’agriculture, par la transformation. Les conséquences sur la santé sont minimisées par les lobbies. Et c’est un scandale aussi important que celui du tabac par exemple. Qui peut penser que boire du soda est bon pour le corps ? Qui n’a pas entendu d’émissions, lu de papiers sur la nocivité de la malbouffe ?

Le mauvais régime alimentaire, c’est un régime déséquilibré. Il entraîne des déséquilibres, à plus ou moins long terme. Attention de ne pas apeurer la population ! Ni la culpabiliser.

Le mode de vie a des conséquences sur sa santé mentale : plus on est mal-nourri, à entendre au sens large, pas seulement par son assiette, mais aussi par le milieu dans lequel on vit (qui peut être tout aussi toxique que des nourritures terrestres), si on est mal entouré, si on a un travail épuisant (ou un manque de travail tout aussi stressant), si on a une pauvreté intellectuelle, si… vous voyez tout ceci participe à être ou pas en dépression… Et quand on est en dépression (au sens large) on n’a pas, par définition, vraiment envie de prendre soin de soin. Donc, on a du mal à bien se nourrir (sur tous les plans)… C’est un cercle vicieux.

Une étude menée auprès de 964 personnes, sur une période de plus de six ans, faite par le professeur Laurel J. Cherian aux Etats-Unis tend à démontrer des taux plus faibles de dépression chez les gens qui ont suivi le régime "DASH" par rapport à la population de manière générale. Comment expliquer ces résultats ?

Suivre sur une longue période un régime, un régime sain, forcément mène à de bons résultats !

Manger équilibré et faire attention à soi, durablement, ne peut que faire le plus grand bien !

Il n’y a rien de révolutionnaire dans les constats de cette étude. A l’inverse, je vous renverrai au film « Super size me », où (heureusement pour lui) le réalisateur n’a suivi le régime Mac Do que quelques semaines mais Morgan Spurlock allait quand même très mal, avait pris de nombreux kilos, se sentait mal non seulement physiquement mais aussi psychiquement.