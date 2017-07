"Chez nous, ça ne se fait pas !" : l'âpre vanité, parfois suicidaire, des convenances

LIVRE

CHEZ NOUS ÇA NE SE FAIT PAS

de Corentin de Penanster

Ed. L’Harmattan

77 pages

RECOMMANDATION : EXCELLENT

THEME

Deux sœurs se retrouvent dans la propriété familiale et engagent une discussion. Malgré leurs différences- l’ainée est mondaine et superficielle, la cadette en rupture familiale et un peu déjantée- elles se redécouvrent en égrenant leurs souvenirs d’enfance et leurs impressions de vie jusqu’à la révélation d’un secret.

POINTS FORTS

- Une écriture jouant tour à tour avec la drôlerie et la tristesse.

- Plusieurs thèmes nous titillent malgré le ton badin de la conversation : la complexité des relations familiales, les non-dits, l’hypocrisie, le manque d’amour et l’endogamie.

- Une atmosphère circonscrite à un milieu particulier- l’aristocratie-mais pour en évoquer les travers : le vide et la dérive malgré l’équilibre parfait qu’elle tente de projeter aux yeux de ceux qu’elle fascine.

- Une fin inattendue et extrêmement émouvante.

POINTS FAIBLES

Un charme qui pourrait paraitre parfois anachronique ou désuet en raison de l’univers choisi.

EN DEUX MOTS

La souffrance et les apparences, leur poids, leur sauvegarde. Voilà ce qui se profile au cours de cet échange. Le drame n’est pas là où on croit qu’il se niche. Une belle réflexion sur les convenances et leurs failles, à rapprocher du précédent roman de l’auteur « Va et sois en paix » (cf chronique du 16/04/2016) qui nous amenait à réfléchir sur la quête de l’apaisement lorsqu’un accident de la vie survient.

Un texte édité sous forme de dialogue dans une collection Théâtre. Avis aux metteurs en scène qui pourraient le faire jouer !

UN EXTRAIT

Ou plutôt deux :

- « La mort ne s’attrape pas, elle nous happe » page 10

- « Je suis seule, je l’ai toujours été d’ailleurs. J’ai juste appris à faire de cette solitude une alliée » page 45

L’AUTEUR

Globe-trotter, Corentin de Penanster a quitté sa Bretagne natale pour naviguer à l’étranger où il a exercé le métier de journaliste. Actuellement installé à Barcelone, fin observateur de l’âme humaine, il se consacre désormais à l’écriture et aux images en réalisant des collages étonnants, à la beauté déstructurée.