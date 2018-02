Cette double révolution sociale et politique que l’Angleterre a accompli près d’un siècle et demi avant les Etats-Unis et la France

Le 29 janvier suivant, il est décapité. Dans cette émission consacrée à la mort de ce roi, l’historien Bernard Cottret donne les lignes de force de ce qui est considéré comme l’acte fondateur de la modernité et du régime parlementaire en Europe. Comment cent trente-quatre ans avant les Etats-Unis et près d’un siècle et demi avant la France, l’Angleterre a-t-elle accompli sa double révolution sociale et politique sur fond de conflits religieux et fiscal? Une émission passionnante d’histoire comparée.

L’invité: Bernard Cottret est professeur émérite de civilisation des îles Britanniques et de l’Amérique coloniale de l’Université de Versailles-Saint-Quentin. Membre honoraire senior de l’Institut universitaire de France, il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés aux mondes anglo-saxons: Calvin, Henry VIII, Cromwell. Publié en 2015, La Révolution anglaise , une rébellion britannique 1603-1660 vient d’être réédité en collection Tempus des éditions Perrin.