Ces surprenants bienfaits de l’anxiété

Atlantico : Simon Wolfe Taylor, un chercheur à l'Université de Columbia part du principe que l'anxiété n'est pas un sentiment nécessairement négatif. En quoi éprouver de l'anxiété peut être vécu comme quelque chose de positif ?

Pascal Neveu : Je pense qu’il faut en premier lieu différencier l’anxiété de l’angoisse, et donc les définir précisément. L’anxiété est une réaction psychologique et physiologique face à une situation stressante.

C’est une réaction normale liée à des ressentis, des sentiments de peur et de crainte, face à une situation, un événement inévitable, non maîtrisé, non contrôlé, que l’on ne peut pas fuir ou éviter, auquel il faut faire face, se confronter.

Il est très proche de l’état de stress décrit par Hans Selye dans les années 40 qui précise, après ses études auprès des animaux, que l’être humain peut être victime d’un syndrome général d’adaptation. Plus précisément, tout changement brutal d’une habitude peut entraîner chez un individu des perturbations psychologiques et physiologiques.

Les études ultérieures démontrent que l’organisme (dans sa globalité psychocorporelle) est capable de supporter ces variations via le système endocrinologico-immunologico-neuronal. En gros, l’adaptation est possible face à toute situation mais après un état de choc.

L’angoisse, en revanche, est un état de mal-être profond qui plonge celle ou celui qui y est confronté à un ressenti violent et profond d’oppression, de mort imminente, inévitable. Le symptôme anxieux devient un alors un syndrome à la fois psychologique et philosophico-existentiel. Il prend la forme d’un trouble de l’anxiété généralisée avec un ensemble de symptômes décrits dans le manuel de diagnostic psychiatrique de l’OMS (DSM-IV) : palpitations, battements de cœur, transpiration, tremblements, impression d'étouffement, sensation d'étranglement, douleur, gêne thoracique, nausée ou gêne abdominale, sensation de vertige ou d'évanouissement, déréalisation (sentiment d'irréalité) ou dépersonnalisation (être détaché de soi), peur de perdre le contrôle de soi ou de devenir fou, peur de mourir, sensations d'engourdissement, frissons ou bouffées de chaleur, fatigue, pleurs.

De cet état découle un versant psychopathologique qui distingue les névroses d’angoisses, mais également les psychoses, les troubles phobiques, organisations états-limites… L’anxieux n’est pas un malade mental ! L’anxieux est un être qui doit faire l’apprentissage d’une situation nouvelle qu’il ne contrôle pas encore. Et il en crée quelque chose de nouveau pour son Moi, pour sa vie.

De de point de vue, en quoi les gens étant anxieux peuvent être de meilleures personnes dans leur vie quotidienne ?

Je ne sais s’ils peuvent être meilleurs, mais ils peuvent être plus « performants ».