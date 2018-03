Bruno Bonnell : « A ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron est le président des riches, j'ai envie de répondre qu'ils ont raison. C'est le président des riches d'idées, des riches d'innovation, des riches d'audace, des riches de courage »

Emmanuel Macron a mis en place une task force antiterroriste lors de son arrivée au pouvoir qui a permis de mieux coordonner les services de renseignement. Après l’attaque terroriste de Carcassonne et de Trèbes, quelles vous semblent être les priorités pour lutter encore mieux contre le terrorisme ? D’autres efforts ou mesures vous paraissent-ils nécessaires ?

Bruno Bonnell : Un plan d'attaque aussi complexe que celui du terrorisme nécessite des réponses qui s'adaptent en fonction des situations. Nous avons mis en place de nombreux moyens pour lutter contre ce fléau et n'oublions pas que derrière l'attentat de Trèbes il y a eu de très nombreuses tentatives qui ont heureusement été arrêtées à temps.

Mais malgré tous les moyens déployés par l'Etat pour lutter contre cette forme lâche de guerre, il faut garder en tête qu'il y aura d'autres attentats mais cela n'empêche pas que l'on finira par gagner. C'est par des actes héroïques comme celui du gendarme Beltrame que l'on démontre que l'on a envie et que l'on finira par gagner cette guerre.

A mon sens rajouter des moyens supplémentaires serait dénué d'efficacité.

La députée LR Valerie Boyer a annoncé qu’elle comptait déposer un amendement au projet de loi immigration et droit d’asile afin d’empêcher qu’accèdent à la nationalité française les fichés S ou les personnes déjà condamnées. Cela vous paraît-il une bonne idée ?

Toute exploitation politique à chaud d'un deuil nationale me parait absolument hors de toute proportion et hors de toute dignité. Je réfléchirai aux mesures législatives quand la nation aura en partie fait son deuil.

J'ai lu cette annonce comme l'annonce indigne de Madame Le Pen qui accusait les gens qui n'avaient pas voulu exclure du territoire les fichés S d'être presque des complices de cette horreur… Ces gens je les laisse à leur indignité. Je suis en deuil pour la nation et je ne me permettrai certainement pas aujourd'hui de faire ce genre d'observations.

Certains s’étonnent que la vision du président de la République sur la laïcité reste un peu pointilliste et évite les problèmes qui fâchent. Faudrait-il selon vous être plus exigeant face aux atteintes à la culture française, aux valeurs et aux lois républicaines ? Et plus ferme face aux revendications islamistes du quotidien ?

La République doit rester fidèle à l'article premier de sa Constitution. Elle doit respecter toutes les cultures et on ne va pas mélanger les musulmans et ces terroristes islamistes qui finalement ne suivent absolument pas ni la philosophie ni la lettre de l'islam. La laïcité est clairement exprimée dans notre République et respectée comme valeur de rassemblement. Aujourd'hui, il faut gérer ces cas comme des exceptions. Ce qui me fait peur dans ces histoires c'est que l'on commence à repartir sur le "délit de sale gueule". Aujourd'hui la question n'est pas forcément d'être ferme, même s'il faut l'être, mais d'être convaincu que le liant de la nation c'est la laïcité. Et là-dessus il n'y a pas l'ombre d'une ambiguïté en ce qui concerne le président de la République.