Barbara Lefebvre : “Les gens n'en peuvent plus des excommunications idéologiques”

Atlantico : Après la publication de votre livre "Génération "J'ai le droit"" et à la couverture médiatique qui lui a été donnée, vous faites l’objet de certaines critiques, notamment de la part des "Inrocks", qui, dans un article sur votre interview donnée au Parisien, fait état d'un "dossier anti-jeunes" et cite un tweet qui qualifie votre travail de "délire réac". Qu'est-ce que ces critiques disent de la société française actuelle et de ses lignes de clivage ?

Barbara Lefebvre : Le problème c'est que chacun comme toujours est dans son rôle. La publication d'un article assez neutre dans Le Parisien où il y a la simple description d'une réalité qui, apparemment, fait quand même largement écho à ce que vit chacun en tant que parent ou enseignant entraîne des réactions de ces idéologues incapables d'avoir un débat sur des sujets en étant factuel renvoie systématiquement à de l'idéologie. Leur intérêt c'est de cliver. J'ai pour ma part essayé de poser une situation qui est mon point de vue d'enseignante qui est sur le terrain car je ne suis pas une prof qui s'est mise à l'abri en université et je fais le constat depuis 20 ans d'une situation.

J'ai la chance d'avoir une exposition médiatique pour l'exprimer et je reçois énormément de messages de collègues qui me remercient de tenir ce discours.

Les idéologues collent l'étiquette "réac" car c'est le premier truc qui leur vient à la bouche mais je crois surtout que ce qu'ils ont compris (et c'est ce qui les rend de plus en plus agressifs) c'est que ce discours-là plus personne ne veut l'entendre. Les gens n'en peuvent plus de l'excommunication idéologique et sur tous les sujets. Ils ne veulent plus de clivages binaires car les gens sont beaucoup plus intelligents que ce que ces idéologues ne le laissent penser. La population aussi a le droit de penser la complexité, elle le fait et veut entendre des voix discordantes du discours bien-pensant ambiant.

En quoi peut-on considérer que les débats théoriques peuvent finir par avoir un impact sur le réel ? En quoi les idées, les méthodes d'éducation dites "progressistes" ont pu avoir ont pu avoir un tel effet ?

Ces méthodes se disent progressistes mais comme je le dis dans le livre, c'est "le progrès vu par le sommet". On prétend avoir un discours scientifique, rationnel, au service du peuple mais en réalité on sert ses intérêts propres qui sont en général les intérêts d'universitaires carriéristes qui ont tout intérêt à utiliser l'institution scolaire pour diffuser non pas des savoirs mais de l'idéologie. Ce que j'essaye de dire dans le livre c'est que l'école n'est pas là pour gouverner les esprits ou diffuser une idéologie.

Bien entendu le récit historique ait une part d'idéologie dans la façon dont on peut l'enseigner certes, mais ça ne doit pas être la mission de l'école de gouverner les esprits. Sa mission c'est de transmettre les bases de la culture pour permettre aux enfants de milieux populaires d'avoir les instruments concrets pour pouvoir s'élever en fonction de leurs talents. Or, avec toutes ces théories pédagogiques issues de la génération des années 60/70 on s'est mis à récuser ou à renoncer à transmettre un héritage classique. On a décidé que la culture c'était l'outil de domination de la classe bourgeoise. A partir du moment où on a eu cette lecture politique, idéologique on s'est mis à déconstruire tous les savoirs, tous les rapports hiérarchiques, tout ce qui faisait l'autorité. Finalement tout ce qui venait d'une puissance institutionnelle avait pour but de dominer les masses et il fallait libérer ces masses.