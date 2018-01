L’assurance vie rapporte de moins en moins : petits conseils pour retrouver du rendement sans prendre de risques inconsidérés

Atlantico : Selon le quotidien Les Echos, le taux moyen de marché versé aux épargnants ​pour leurs assurances vies devrait subir une nouvelle baisse passant de 1.8% pour l'année 2017 à 1.50% pour l'année 2018. Quelles sont les causes de cette baisse ?

Philippe Crevel : Les taux des fonds en euros des contrats d’assurance-vie baissent depuis plus de cinq ans du fait de la réduction massive des taux d’intérêt des obligations d’Etat et des entreprises. Les fonds euros qui donnent lieu à une garantie en capital sont, en effet, assis, en grande partie, sur des obligations d’Etat essentiellement européennes. Or, avec l’abaissement des taux directeurs de la BCE et des opérations de rachats d’actifs que cette dernière mène depuis plus de deux ans, les taux sont à des niveaux historiquement bas même s’ils ont, l’année dernière, très légèrement augmentés.

La diminution du rendement des fonds euros est plus lente que celle des obligations d’Etat car ce sont de véritables tankers bénéficiant de l’inertie provoquée par le stock des obligations acquises dans le passé. Les compagnies d’assurance achètent chaque année des obligations avec l’argent de la collecte et avec celui des obligations à échéance. Etant donné de durée de ces obligations qui peuvent atteindre plus de 30 ans, les compagnies ont pu faire profiter à leurs assurés des rendements passés mais au fur et à mesure de l’arrivée à échéance des titres, elles sont contraintes d’abaisser les taux servis. Par ailleurs, le régulateur a demandé de manière répétée aux assureurs de réduire leurs taux afin de préserver leurs réserves et de pouvoir faire face à un retournement obligataire. Quand les taux remontent, la valeur des obligations achetées auparavant diminue. Etant la garantie de capital et la possibilité donnée aux assurés d’effectuer des rachats à tout moment, les assureurs doivent veiller tant à leur solvabilité et à leur liquidité. Plus ils offrent des taux de rendement élevé, plus ils augmentent la valeur garantie ce qui pourrait mettre en danger l’ensemble du système de l’assurance-vie. C’est afin de limiter les risques que les autorités européennes ont durci la réglementation prudentielle avec l’adoption de la directive Solvency II.

Afin de lutter contre cette érosion des rendements, quelles sont les choix offerts aux épargnants ? Selon le rapport rendements-risques, quels sont aujourd'hui les solutions les plus attractives ?

Les fonds euros ne perdent pas tout avantage. La garantie de capital et la liquidité ont un coût. Ils demeurent plus intéressants que le Livret A, les livrets bancaires ou le Plan d’épargne logement (quand il est souscrit après le 1er janvier 2018).

Pour obtenir du rendement, il faut accepter prendre du risque, ce qui en soi est assez logique. L’épargnant peut choisir pour le Plan d’Epargne en Actions dans lequel il pourra placer des actions de sociétés européennes ou des OPC (SICAV – FCP) à dominante européenne. Le PEA, au bout de 5 ans offre l’avantage de ne subir que les prélèvements sociaux, 17,2 %. A ce titre, l’épargnant pourra également regarder s’il ne peut pas utiliser son Plan d’Epargne salariale qui est soumis au même régime fiscal.