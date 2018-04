Allez Castaner, allez Castaner ! Il a endossé le maillot qu'il fallait…

Au Moyen-Âge, les princes et les seigneurs avaient des bouffons. Ils les distrayaient. Les faisaient rire. Et avaient même le droit de leur balancer des vacheries. Du genre : "Quand vous êtes parti pour la croisade, vous avez oublié la clé de la ceinture de chasteté sur la table de nuit de votre épouse".

Comme nous vivons à nouveau une époque formidable, il n'y a pas de raison pour que le prince qui nous gouverne n'ait pas aussi son bouffon. Il a un nom : Christophe Castaner. Dans ce rôle, il est irremplaçable. Que dis-je ? Précieux, utile et indispensable.

Il fait des efforts méritants pour garder cette place enviable.

Pour le moment, il n'a rien à craindre. Gérard Collomb, avec son côté Don Quichotte, chevalier à la pâle figure, ne risque pas de lui faire de l'ombre. Pas plus que Nicolas Hulot, avec son pathétique et émouvant regard de chien battu. Quant à Edouard Philippe, pas de danger de ce côté-là : on dirait qu'il a avalé un parapluie et il sourit quand il se brûle.

Castaner est donc roi à sa façon : Bouffon Ier. Chaque jour, il fournit des exemples de son incomparable talent. La semaine dernière, il a affirmé que sa maman "portait le voile catholique". Succès garanti. Standing ovation.

Jeudi, sur le plateau de Cyril Hanouna, il s'est surpassé. Alors que l'OM s'apprêtait à jouer contre l'équipe de Salzbourg pour la League Europa, le porte-parole du gouvernement a commencé à déboutonner sa chemise. On s'attendait à voir un torse aussi fourni en poils que sa barbe.

Les demoiselles présentes sur le plateau piaffaient d'impatience, très émoustillées. Et que vit-on ? Un maillot aux couleurs de l'OM ! Et Castaner lança d'une voix mâle : "J'ai choisi mon camp !". Il eut été, en effet, inimaginable qu'un patriote comme lui soutienne des buveurs de bière et des mangeurs de saucisses.

Castaner avait effectivement choisi le bon camp. L'OM terrassa les Autrichiens par 2 à 0. Nous sommes convaincus que Bouffon Ier n'est pas pour rien dans cette victoire dont la France est fière. Les joueurs de Salzbourg ont vu sur leurs portables la vidéo de l'émission d'Hanouna. Ils étaient tellement pliés en deux qu'ils furent incapables de taper dans le ballon…