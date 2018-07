2018 ou le mondial de la fin des illusions Bleu-Blanc-rouge

Atlantico : Un sondage Ifop pour Atlantico publié ce samedi montre que l'euphorie sportive de la victoire des Bleus en Russie n'est pas suivie par une amélioration de la cohésion nationale ni par un mouvement d'optimisme pour la France, contrairement à 98. Le gouvernement actuel, s'il n'a pas voulu relancer le slogan de la France Black Blanc Beur, a particulièrement insisté sur l'instant d'union national que l'événement représentait. Pourtant, cette cohésion est vivement contestée par les Français eux-mêmes, qui sont 12% de plus qu'il y a 3 mois à considérer que de vraies tensions existent entre les différentes catégories sociales et communautés qui vivent de manière séparées.

Le mondial 2018 est-il finalement l'opposée de 1998, celui de l'anti-Black Blanc Beur ?

Jean-Philippe Vincent : Quelle tristesse, tout cela ! C’est la coupe du monde « bulles de savon » : quelques moments de joie et, au final : rien. Enfin, pas tout à fait parce que nous avons eu de très beaux matchs, supérieurs à ceux de 1998. Je ne suis pas certain que le parallèle avec 1998 soit si pertinent que cela, car la conjoncture nationale et économique était alors meilleure. Le problème de cette coupe du monde 2018, jouée sur le thème de l’union nationale, c’est que l’union nationale, aujourd’hui, n’embraye plus sur rien. Pour que la mystique de l’union nationale fonctionne, il faut que la dynamique du « nous », du collectif, se répercute de communautés en communautés : communauté nationale, d’abord, mais aussi communautés locales, régionales, solidarités de quartiers, solidité des familles, etc. Le « nous » est profondément en crise en France, bien plus que dans des pays dits « individualistes » comme les Etats-Unis. Le résultat est une incapacité à «être bien ensemble » durablement, en confiance et, d’une certaine façon, en communion de pensées. Depuis 40 ans, et peut-être plus, la France est prisonnière d’une dialectique appauvrissante entre le « je » des individus et le « il » de l’Etat. Le résultat est que les formes les plus élémentaires du « nous », du vivre ensemble, ont disparu. La société de confiance s’est transformée en société de défiance, sous l’effet conjugué de l’hyperindividualisme des « je » et de l’ultracentralisation du « il », l’Etat. Dans une configuration de ce type, il n’y a plus de place pour la joie collective du « nous » et aussi pour une certaine ambition nationale. 1998 n’a rien produit, non plus de durable, à part des illusions. Ces deux coupes du monde sont des artefacts purs. Le mondial de 2018 a été, malgré sa beauté, le mondial de la fin des illusions.