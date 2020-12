Pour le magazine Time, 2020 est la pire année de l'Histoire. Mais heureusement, il y a Assa Traoré...

Sur la couverture de Time, 2020 est barrée d'une croix noire. Cet hebdomadaire en a fait de même en 1945 pour Hitler et plus tard pour Saddam Hussein et puis pour Ben Laden. Que s'est-il donc passé de si affreux en cette annus horribilis ?

Time présente ses arguments : le Covid-19, le dérèglement climatique, des catastrophes naturelles, entre autres. Le journal précise toutefois qu'il s'agit de la « pire année de l'Histoire de mémoire d'homme ». Ce qui concerne les quelque huit milliards d'habitants que compte la planète. Certes, mais nombreux encore sont ceux qui ont connu la guerre de 1939-1945 et se souviennent quand même de ses atrocités et de l'extermination du peuple juif. C'était pas mal, non ? Mais d'après Time, le CO2 vaut bien le Zyklon B.

Et là, nous ne comprenons pas très bien la logique de Time. Compte-tenu des engagements très progressistes de ce journal, l'année 2020 aurait dû être décrétée la plus belle de l'Histoire puisqu'elle a vu la défaite de Trump, à côté de qui Hitler était un petit galopin. Plutôt que de verser dans un pessimisme affligeant, le magazine aurait dû faire sa couverture avec Joe Biden, le plus grand homme de tous les temps.

Time a fait un autre choix quelques jours auparavant en mettant à sa une la courageuse et méritante Assa Traoré. Il s'agissait de dénoncer la France raciste et islamophobe.

Le père d'Adama Traoré, mort lors de son interpellation par la police, était polygame et avait 17 enfants. Plusieurs d'entre eux ont, tout comme Adama Traoré, fait de la prison pour trafic de drogue, violences et abus de biens sociaux. Mais la couverture de Time était sans doute trop petite pour les montrer tous. Il fut un temps où Time était un journal...