Macron skie français

Dans la France du Père Ubu, les stations de sport d’hiver sont ouvertes mais il est interdit d’y pratiquer des sports d’hiver. Alors pourquoi y aller ? Parce que, a dit Jean Castex avec la lumineuse intelligence qui est la sienne, « l’air y est plus pur ».

On veut bien admettre que cette mesure peut se plaider pour les cabines de téléphérique. La promiscuité qui y règne peut en effet favoriser la propagation du Covid-19. Mais les remonte-pentes et les télésièges sont sans risques. Le Père Ubu ne s’est pas arrêté à ce genre de détails.

Il se trouve que des pays hostiles et anti-français, la Suisse et l’Autriche, permettent qu’on y skie. Des traîtres à la patrie pourraient être tentés d’y aller pour Noël. Une telle attitude anti-patriotique sera durement sanctionnée : à leur retour ils seront mis en quarantaine.

Mais comment saura-t-on qu’ils sont allés en Autriche et en Suisse pour skier ? A la frontière – on croyait pourtant que les frontières n’existaient plus – on examinera attentivement leur tenue. Tous ceux qui porteront des chaussures de ski et des anoraks seront impitoyablement verbalisés.

Et comment, autre question angoissante, fera-t-on s’ils sont « en civil » ? Et s’ils prétendent qu’ils sont allés à Vienne pour y boire du vin chaud et en Suisse pour effectuer une croisière sur le lac Léman ? Le Père Ubu ne s’embarrasse pas de telles futilités.

Reste que le Père Ubu qui nous gouverne n’ira pas, lui, skier à Noël. De toute façon, il privilégiait les stations tricolores : Val d’Isère, Tignes, Chamonix. Et en plus quand il skiait c’était avec Benalla. Et maintenant que Benalla n’est plus là, comment skier sans lui ?