Nietzsche a dit : "tout ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts". A nous de dire : "tous ceux des nôtres qu'on tue nous rendent plus forts"

En 2002, le journaliste américain Daniel Pearl fut égorgé à Karachi. Il était juif. Et devant la caméra qui filmait son supplice il répéta : "je suis juif, je suis juif". Cette vidéo abominable se vendit à des dizaine de milliers d'exemplaires sur les bazars du Pakistan. Et, de portable en portable, elle eut un grand succès dans certaines de nos banlieues. Elle avait pour but de faire peur : l'Amérique en sortit plus forte et plus déterminée, le peuple juif aussi.

J'ai raconté cette histoire à mon fils qui m'appelait angoissé. Il avait vu les images de foules pakistanaises hurlant "à mort les mécréants, à mort la France". Il avait entendu un ancien Premier ministre de Malaisie annoncer qu'il faudrait "massacrer des millions de Français" . Et il s'inquiétait de ce que la haine fut également à une portée de RER de chez lui.

Je lui indiquais que le Pakistan ne comptait que quelques centaines de millions d'habitants. Et qu'à côté de ce pays, il y avait plus d'un milliard d'Indiens qui nourrissent depuis des siècles une hostilité sans faille à l'islam. Et que, toujours à côté, deux milliards de Chinois menaient chez eux la vie dure aux musulmans.

"Oui mais chez nous ?". Je répondis : "nous sommes 66 millions et eux combien ?". J'insistais : "c'est à eux d'avoir peur!". Et je lui parlais de l'Europe, l'Europe qui s'étend de l'Atlantique jusqu' à l'Oural. "740 millions d'habitants, blancs, de tradition judéo-chrétienne". Et j'ai répété : "et eux ils sont combien ?".

J'ai dit à mon fils : "soit fier d'être français comme Samuel Paty et juif comme Daniel Pearl". J'ignore si je l 'ai convaincu. Mais je suis sûr de lui avoir fait un peu de bien. Et moi ça m'a fait du bien de l'écrire.