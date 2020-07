© ALAIN JOCARD / AFP © ALAIN JOCARD / AFP © ALAIN JOCARD / AFP

Effet boule de neige Covid, moins d'habits, plus de chômage ! Avec Jean-Paul Betbeze Les effets du Covid-19 montrent une transformation profonde de notre économie. La part de l'alimentaire est devenue plus importante et celle du textile a baissé. Plus inquiétant, un chômage durable, jeune et important pourrait s'installer.

Les effets du Covid-19 montrent une transformation profonde de notre économie. La part de l'alimentaire est devenue plus importante et celle du textile a baissé. Plus inquiétant, un chômage durable, jeune et important pourrait s'installer.