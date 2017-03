Sondage exclusif d'avant débat : et voilà la hiérarchie des sujets sur lesquels les Français pensent que les politiques peuvent (encore) réellement agir

Atlantico : Quels sont les principaux éléments que l'on peut tirer de ce sondage ?

Jérôme Fourquet : Le premier enseignement de cette enquête concerne la hiérarchie des priorités des Français. On voit que les questions économiques et sociales autour du pouvoir d’achat et de l’emploi sont aujourd’hui en haut du tableau, suivies derrière par les questions qui relèvent davantage du régalien. On rappellera que ce baromètre a été réalisé avant les évènements survenus ce week-end à Orly et qui pourraient peut-être contribuer à remettre un peu plus l’accent sur la lutte contre le terrorisme.

Si l’on reste sur cet aspect lié à l’ordre des priorités, on remarque que la question des flux migratoires et du contrôle aux frontières fait quasiment jeu égal avec la sécurité au quotidien.

On voit donc que ce n’est pas uniquement la prime aux éléments ou sujets entrant le plus en ligne de compte avec la vie quotidienne qui concentrent le plus d’intérêt ; ce n’est donc pas uniquement leur environnement de proximité et leurs seules conditions de vie individuelles qui préoccupent les Français donc.

On s’aperçoit également que les questions de logement et de scolarité des enfants, mais aussi le lien entre pollution et problématiques de santé sont très loin derrière en termes de préoccupations. L’impact environnemental sur la santé est l’un des sujets sur lesquels Benoît Hamon a beaucoup investi ; or dans la hiérarchie des préoccupations des Français, cette question n’est pas des plus prioritaires.

Avec cette enquête, il s’agit de mettre en lumière les préoccupations des Français, ainsi que la crédibilité des candidats sur chacune de ces priorités. Cela peut donc dire des choses sur les dynamiques électorales.

La hiérarchie des intentions de vote se retrouve aussi dans ce baromètre. Sur la question de la pollution, Benoît Hamon apparaît comme le candidat le plus crédible. Mais sinon, sur tous les autres sujets, ce sont soit Emmanuel Macron, soit Marine Le Pen qui sont en tête ; et comme par hasard, ce sont les deux favoris des sondages actuellement. On s’aperçoit également que sur les sujets les plus préoccupants, c’est Emmanuel Macron qui est en tête. Il y a une prime au positionnement : Emmanuel Macron est le mieux placé sur les questions économiques et sociales ; or ce sont celles qui aujourd’hui dominent. Il est ainsi à 24% sur le chômage et la sécurité de l’emploi, et 23% sur la question du pouvoir, soit dix points de plus que tous les autres candidats. Ceci confère donc un avantage certain. De la même façon, Marine Le Pen se positionne clairement en pole position sur les sujets régaliens qui arrivent juste derrière les questions économiques et sociales.

Ce qui s’est passé ce week-end à Orly – nous verrons les suites de cette affaire – est un évènement potentiellement très important car il pourrait inverser la hiérarchie des préoccupations et faire repasser le régalien devant les questions économiques et sociales ; le climat général n’est pas stabilisé. D’aventure, si cela venait à se produire, cela conférerait une prime très substantielle à Marine Le Pen qui est aujourd’hui la plus crédible sur ce thème.

Si Emmanuel Macron est en tête sur les questions économiques et sociales, nous avons parlé d’un écart de seulement 10 points par rapport à ses concurrents. Le score qui est le sien est quand même, sur ses points forts, relativement limité. A l’inverse, Marine Le Pen, sur ses points forts à elle, écrase très clairement le match : sur la question des flux migratoires, elle est à 42%, soit 30 points de plus que les autres candidats ; elle a 17 points d’avance sur le terrorisme (31%), 20 points sur l’extrémisme religieux, et 10 points sur la sécurité. A propos de ce bloc – car tout est lié dans l’esprit des Français – il faut donc garder en tête qu’elle a entre 10 et 30 points d’avance par rapport aux autres candidats. Ainsi, si le climat venait à basculer, et que la psychose terroriste venait complètement phagocyter les priorités des Français et accaparer leur attention – ce qui n’est pas à exclure – cela serait un terreau propice à une progression de Marine Le Pen dans les intentions de vote.

A l’inverse, on voit qu’Emmanuel Macron n’arrive à surnager que sur les thématiques qui sont en bas de tableau : l’environnement, la scolarité des enfants (15%), mais cela n’est pas aujourd’hui dans le spectre des préoccupations des Français.

Là où les choses se compliquent davantage, c’est pour François Fillon, qui est sur des scores extrêmement faibles : son score le plus élevé concerne la sécurité (16%) ; sa crédibilité économique paraît, elle, fortement érodée : 10% sur le pouvoir d’achat derrière Marine Le Pen, 12% sur le chômage (derrière Marine Le Pen également). Sur la question des retraites, dont le passage à 65 ans est l’une de ses mesures phares, c’est 10% des citations contre 12% pour la candidate du FN , 13% pour le candidat PS et 22% pour le candidat d’En Marche !. La crédibilité de François Fillon est très fortement entamée, aussi bien sur les sujets économiques que sur les questions régaliennes et sécuritaires. On voit donc mal le point d’appui pour un éventuel rebond de François Fillon dans la situation actuelle.

A propos de la question des domaines sur lesquels les politiques ont encore la main et sur lesquels ils peuvent encore faire bouger les choses, on constate que contrairement à ce qu’on pourrait penser, sur la plupart de ces sujets, il y a un nombre de résultats positifs qui est très important. Les Français pensent encore que les politiques sont en capacité de faire bouger les choses, y compris sur des sujets qui touchent à leur vie quotidienne, comme la scolarité des enfants (37% des Français pensent que l’on peut faire beaucoup quand on est un politique sur ce sujet), les retraites (35%), le pouvoir d’achat (33%). Cela est également le cas sur des sujets plus régaliens : 36% pour le contrôle aux frontières, 32% pour la sécurité et celle de ses proches, et 31% sur la question du terrorisme. Les Français ne sont pas désenchantés par le politique. Si aujourd’hui on mesure dans les autres enquêtes un intérêt relativement modéré pour la campagne, cela est sans doute le signe que le climat judiciaire, qui a considérablement pollué cette campagne, explique pour beaucoup ce manque d’engouement. C’est tout l’enjeu civique et citoyen du débat de ce lundi soir qui va peut-être permettre de sonner les trois coups du début véritable de la campagne électorale, avec une confrontation entre différents projets, différentes personnalités, avec des échanges d’arguments sur les principaux enjeux qui préoccupent les électeurs.

