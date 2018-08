Remaniement post Hulot : le ciel de la Macronie est-il condamné à ne voir briller aucune autre étoile que celle du président ?

Qui ne connait pas l'adage: lorsque les évènements nous échappent, feignons de les organiser ? C'est un peu ce qu'a tenté de faire Emmanuel Macron, relayé par les porte-paroles de la Macronie, après avoir encaissé le soufflet de la démission du Ministre d'Etat Nicolas Hulot. Loin d'émettre la moindre critique ou déception sur la manière pour le moins surprenante de l'annonce, le Président de la République a tenté de minimiser le geste et mis en avant le caractère " éminemment libre" de celui qui claque la porte du gouvernement.

Tout juste si Emmanuel Macron n'a pas dit qu'il s'y attendait, venant d'une personnalité aussi originale. Aujourd'hui tous les commentateurs affirment que ce départ était inéluctable, que Nicolas Hulot l'avait maintes fois évoqué, mais personne ne l'imaginait sous cette forme et on croyait (espérait?) que le Ministre de la Transition Ecologique et Solidaire avait franchi le cap de l'été qu'il s'était lui même fixé.

En réalité Emmanuel Macron se trouve fort dépourvu face à ce claquage de porte aussi soudain que mal venu qui vient assombrir une rentrée "difficile". Sous ce terme générique il faut entendre difficultés budgétaires, séquelles de l'affaire Benalla à propos de laquelle la Commission d'enquête du Sénat va poursuivre ses travaux, l'inconnue du prélèvement des impôts à la source qui tracasse les contribuables, les problèmes de pouvoir d'achat en général et la préparation des élections européennes. Et maintenant la démission du Ministre le plus emblématique du gouvernement.

Car si les compétences en matière d'Ecologie ne manquent pas, les personnalités qui cumulent ces qualités avec la popularité sont rarissimes voire inexistantes. Nicolas Hulot est le seul qui possède les qualités de vulgarisateur et la légitimité de la fonction. N'avait-il pas gagné ses galons pour avoir éveillé le souci de l'Environnement chez de nombreux Français grâce à la forte audience de ses émissions de télévision et après avoir été l'envoyé spécial pour la préservation de la planète nommé par François Hollande dans la perspective de la COP 21 qui s'était tenue avec succès à Paris en 2015 ?

Et lorsque au terme d'une longue hésitation, Nicolas Hulot avait fini par accepter in extremis l'invitation pressante d'Emmanuel Macron à faire partie de l'équipe gouvernementale avec le rang de Ministre d'Etat, le président nouvellement élu qui avait déjà ébauché la composition d'une équipe avec Edouard Philippe, a chamboulé la première mouture du gouvernement : Ségolène Royal qui était pressentie (-en attendant ?) pour occuper le poste , a dû s'effacer . Elle a par la suite été récompensée en étant nommée "Ambassadrice de France chargée des négociations internationales pour les pôles Arctique et Antarctique". Mais " les grandes choses" pour lutter contre le réchauffement climatique, la réduction de la part du nucléaire, les mesures contre les pesticides notamment, souhaitées par le candidat Macron pendant sa campagne, se sont heurtées à la Réalité , celle de l'environnement international, celle du monde agricole qui s'oppose aux écologistes sur les glyphosates, et pas seulement celle des lobbies, comme on aime le dire et écrire. Nicolas Hulot a dû se débattre dans l' univers méconnu et généralement hostile de la vie politique, et l' Ecologie a perdu le statut de " priorité nationale" pour devenir une variable d'ajustement entre impératifs économiques et politiques. Les concessions faites aux chasseurs en sont une criante démonstration.Souvent Nicolas Hulot protestait , bataillait, gagnait parfois, perdait le plus souvent les arbitrages, mais se résignait, et malgré ses états d'âme, il restait ...Couvé par Emmanuel Macron qui le recevait fréquemment en tête à tête, car il redoutait que Nicolas Hulot finisse par tirer un jour les conséquences de la faiblesse de ses moyens d'action (-parler d'impuissance serait excessif ). Et aujourd'hui, voilà le Chef de l'Etat bien à la peine : affaibli dans les sondages, privé de la seule personne dont l'étoile scintillait dans le ciel de la Macronie. Ce gouvernement est composé de personnalités compétentes; de jeunes talents ont éclos et sont en train de se révéler (tels Sébastien Lecornu, secrétaire d'Etat à la Transition Ecologique, ou Mounir Mahjoubi, le secrétaire d'Etat chargé du Numérique); la Ministre des Sports, Laura Flessel a même supplanté Nicolas Hulot dans le palmarès de la popularité ministérielle cet été . Le Premier Ministre Edouard Philippe se bat plus sur le front des chiffres que sur celui de la popularité. C'est Emmanuel Macron qui prend toute la lumière, et ...qui prend les décisions . Mais le système a ses limites et la démission de Nicolas Hulot en est un nouveau révélateur . Au Danemark où il est en visite officielle, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait prendre le temps le temps de réfléchir à un remaniement. Pour aller au delà du remplacement de Nicolas Hulot ? Pour modifier le fonctionnement de l'exécutif et demander au Premier Ministre de s'exposer davantage ? Pour se remettre en question ?