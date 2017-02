Ce à quoi pourrait mener la nostalgie des juppéistes pendant un quinquennat Fillon

Atlantico : Alain Juppé l'a déclaré sur son blog : François Fillon est le "choix de la raison". On comprend ainsi que ce n'est pas celui du cœur. Désormais et en l'absence d'une candidature indépendante de François Bayrou, les "Juppéistes" sont-ils contraints à l'insatisfaction ?

Olivier Rouquan : Disons que, par définition, les sympathisants de la droite classique et modérée n’ont pas de candidat en propre à soutenir. Tel est le cas depuis la fin du chiraquisme. Ils vont donc, au vu de la campagne, se départager entre François Fillon et Emmanuel Macron, qu’ont déjà rejoints quelques Juppéistes et que rallie désormais François Bayrou, dont on sait la proximité qu’il entretient avec Alain Juppé.

Jean-Thomas Lesueur : Je ne le crois pas. D’abord, parce que c’était le jeu de la primaire : les perdants rallient le vainqueur. François Fillon n’était pas leur premier choix mais il a été au final, et à la loyale, celui de leur famille politique. Une partie d’entre eux se reportera bien sûr sur Emmanuel Macron, mais je pense qu’une large majorité des juppéistes votera pour François Fillon. Certains, bien sûr, peuvent être rebutés par "l’affaire Fillon" mais ni plus, ni moins que les électeurs d’autres sensibilités à droite…

Je sais bien que les sondeurs nous disent que l’électorat est devenu beaucoup plus volatile, beaucoup moins fidèle qu’auparavant. Mais la sociologie et la moyenne d’âge du "segment électoral" juppéiste me font penser qu’ils resteront majoritairement au bercaille. Les "prises de guerre" de quelques membres de l’ancienne équipe d’Alain Juppé par Emmanuel Macron ne font pas une tendance électorale.

François Bayrou aurait pu être une sorte de "père de substitution" pour eux, ayant soutenu Alain Juppé lors des primaires. Cependant, il a déclaré ce mercredi qu'il proposait une alliance à Emmanuel Macron. Une fuite des électeurs "juppéistes" vers le candidat d' "En Marche !" est-elle possible ?

Olivier Rouquan : Combien seront-ils à le rallier ? Il est trop tôt pour le savoir, car les événements de campagne vont compter. La fragilité des soutiens est certaine, renforcée par l’incapacité des candidats à communiquer sur leurs idées jusqu’à présent. Donc, leur faculté à capter les anciens électeurs d’Alain Juppé dépendra de l’équilibre global qui se dégagera de leurs propositions.

François Fillon commence à lisser quelques aspects (la santé), mais il a aussi rappelé sa position assez dure sur la sécurité, qui pourrait déplaire à certains centristes... Quant à Emmanuel Macron, sa technique des "coups" par provocation a un avantage : elle permet de tester de nouvelles lignes et donc le nouveau sens à donner aux clivages pertinents. Mais elle a l’inconvénient de choquer une partie des électeurs qu’il veut capter par priorité, assez modérés et prudents. François Bayrou va compter dans la campagne de Macron pour essayer de subvertir d’anciens électeurs de Alain Juppé.

Jean-Thomas Lesueur : Je ne le crois pas non plus. Je ne crois pas que l’annonce de François Bayrou soit de nature à faire bouger sensiblement les lignes. D’abord, parce que les électeurs juppéistes ne voulant pas voter Fillon n’ont pas attendu François Bayrou pour rallier Emmanuel Macron et sont donc déjà pris en compte dans les sondages. Ensuite, parce qu’il ne faut pas surestimer l’influence de François Bayrou !

Il bénéficie plutôt d’une bonne réputation et assurément d’une bonne visibilité médiatique (sans commune mesure avec son poids électoral) mais il est sans troupe et a, depuis belle lurette, déboussolé aussi bien les gens de gauche que les gens de droite qui avaient, un temps, cru dans l’aventure du Modem.

Ce qu’il peut éventuellement apporter à Emmanuel Macron, en fonction de la place qu’il tiendra dans le dispositif de celui-ci (ce qu’on ignore à ce jour), c’est de la substance et de la structuration dans sa campagne. Mais des cohortes d’électeurs, j’en doute assez. Peut-être un, deux ou trois points, ce qui n’est pas négligeable bien sûr. Mais pas de quoi lui garantir sa qualification pour le deuxième tour de la présidentielle…