Ce que la diminution des inégalités mondiales depuis 6 décennies révèle de destructeur pour les démocraties occidentales

Atlantico : Comment expliquer de tels chiffres "globaux" et internationaux" dans un contexte de progression des inégalités au sein des différents pays, notamment occidentaux ?

Nicolas Goetzmann : Nous assistons en effet à un double phénomène. D'une part, la diminution des inégalités internationales, c’est-à-dire les inégalités de richesses entre les pays, et la diminution des inégalités "globales", c’est-à-dire entre les plus riches et les plus pauvres de la planète, c'est à dire sans tenir compte des nations. A l'inverse, les inégalités inter-étatiques ont évolué différemment sur cette même période. Elles ont baissé entre l'après-guerre et la fin des années 70 et ont recommencé à progresser, fortement, lors de la période dite "néolibérale" qui a débuté au début des années 80 et qui est toujours en vigueur.

Et un phénomène important est en train de survenir dans le paysage économique en raison de cette double tendance inversée, notamment souligné par l'économiste suédois Göran Therborn : alors qu'en 2000, 80% des inégalités entre les ménages dépendaient de la nation dans laquelle vous viviez, il y a aujourd'hui un renversement de tendance qui indique que c'est la classe sociale, et non plus la nation, qui pourrait prendre le relai de ce principal déterminant. Maintenant que la richesse des nations est en train de converger, ce sont les classes sociales qui sont en train de prendre le dessus. Du point de vue occidental, cette rupture se manifeste clairement dans un sens politique, aussi bien en France, qu'aux États Unis, ou ailleurs, entre les défenseurs de l'une ou l'autre classe, mais rarement dans un sens d'unification, ce qui produit cette scission au sein même des pays.

Quelles sont les principales causes de réduction des inégalités "globales" et internationales ?

Ici encore, la tendance est double. Il y a bien sur la très forte progression économique de la Chine, de l'Inde, ou d'autres pays émergents, qui ont eu pour effet de faire diminuer de moitié la proportion de personnes vivant dans une situation d'extrême pauvreté (de 30 à 15% de la population mondiale depuis le début du nouveau millénaire), mais il faut également tenir compte du très net ralentissement économique des pays occidentaux. Comme le rappelle Branko Milanovic ; toujours selon les derniers chiffres de la banque mondiale ; en 2016, 86 pays (comptant pour une population totale de 5.6 milliards d'individus) sont à leur pic historique de PIB par tête, alors que 79 pays (pour une population totale de 1.6 milliard d'individus) sont en dessous de leur pic de PIB par habitant. Il n'y a donc pas qu'une cause "positive" de la réduction des inégalités qui serait uniquement à chercher dans le développement des pays émergents, il y a aussi un phénomène de régression que l'on peut constater en occident, notamment suite à la grande crise de 2008.