Quand les bons sentiments font du bon théâtre

POINTS FORTS

1 – Ce spectacle est une reprise au Théâtre La Bruyère. Le lieu et la distribution ont changé, c’est pourquoi nous avons pensé, à Culture-Tops, en faire une nouvelle chronique. On salue la prestation de Michel Jonasz, qui joue Joseph avec sobriété, intelligence et sensibilité. Son souhait unique est de savoir ce qui s’est passé après la tristement célèbre rafle et il tente tout pour l’obtenir d’Haïssa.

2 - Face à lui, Eddy Moniot, doué d’une présence très sympathique, incarne le jeune « rebeu », avec candeur et beaucoup de naturel. Sans vouloir dévoiler les surprises de ce conte théâtral, il faut convenir qu’il est touchant et particulièrement convainquant dans sa manière de tenter de cacher l’horrible vérité à Joseph.

3 - La confrontation de deux univers totalement antinomiques, de deux personnalités qui n’ont rien en commun, hormis les qualités de cœur, fonctionne très bien.

4 - Les problèmes graves du racisme de notre histoire récente sont ainsi évoqués de manière légère, ce qui n’exclue pas l’émotion, lors des projections finales.

5 - Une mention spéciale à Judith Magre qui intervient dans une vidéo, en tant que personnage de la pièce, témoin de la Shoah. Elle exprime avec force et énergie la pensée profonde de l’auteur.

POINTS FAIBLES

J'ai assisté à l’une des premières représentations, je fais confiance à l’auteur et metteur en scène qui, d'après mes informations, était en train de couper quelques petites longueurs.

EN DEUX MOTS

La pièce est une sorte de conte touchant, souvent drôle et émouvant, qui se déroule dans le monde mystérieux des morts. Elle tente d’inciter les humains à plus de tolérance. On peut traiter les sujets sérieux et graves avec légèreté et sourire. L’auteur et ses interprètes le démontrent ici.