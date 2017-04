Ce qu’il faut vraiment retenir des sondages à 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle 2017

Graphique 1. Intentions de vote pour le 1er tour de l’élection présidentielle (%)

Par définition, les résultats des sondages sont sujets à des variations liées au fait même que l’étude porte sur un échantillon et non la population entière. Lorsque dans un même ensemble de plusieurs millions d’individus, plusieurs échantillons de quelques centaines d’entre eux sont interrogés en même temps, il est logique que les résultats varient. L’inverse serait hautement improbable. Par conséquent, sur le temps court, des différences entre les intentions de vote produites par différents instituts ou à différents moments sont inévitables et ne sont pas, dans la majorité des cas, significatives.

Graphique 2.

Intentions de vote (%) pour le 1er tour de l’élection présidentielle intégrant la marge d’erreur à 95% (%)

Bien qu’aucun des sondages pour le premier tour de l’élection présidentielle n’utilise une méthodologie aléatoire d’échantillonnage, nous avons simulé la marge d’erreur (à 95%) associée au résultat de chaque candidat dans chaque enquête. Nos résultats diffèrent légèrement de ceux des instituts de sondage puisque nous les calculons à partir des effectifs pris en compte pour la détermination des intentions de vote publiées et non à partir de la taille de l’échantillon interrogé. En effet, une partie des répondants n’exprime pas d’intentions de vote : 9%, par exemple, des répondants de l’enquête Harris Interactive pour LCP-AN du 11 au 13 avril 2017. En outre, la détermination des intentions de vote s’effectue sur les intentions de vote des répondants inscrits et certains de participer à l’élection présidentielle pour une majeure partie des instituts de sondage (Ipsos, Kantar Sofres, Opinion Way, BVA, Elabe, Odoxa) et certaines enquêtes (Havas Interactive, IFOP (1)). La seule sélection des répondants certains d’aller voter réduit substantiellement la taille de l’échantillon effectivement utilisée pour calculer les intentions de vote. Ainsi, dans l’enquête Kantar Sofres – OnePoint du 5 au 7 avril, la taille de l’échantillon utilisée pour la détermination des intentions de vote publiées est, par exemple, 40 % inférieure à celle de l’échantillon total de répondants inscrits. Par conséquent, la marge d’erreur pour les intentions de vote pour M. Le Pen et E. Macron (24%) n’est plus entre 2 et 2,2 points, valeurs communiquées respectivement pour les proportions de 20% et 25% pour un échantillon de 1515 personnes, mais 2,8 points pour un échantillon de 910 personnes.

Des variations d’une ampleur excédant l’intervalle de confiance sont discernables (Graphique 2) même dans le très court terme. Les variations les plus intéressantes sont celles qui s’observent sur le plus long terme. L’impact du soupçon d’emploi fictif de l’épouse de F. Fillon est manifeste. Après le 25 janvier 2017, les intentions de vote pour F. Fillon n’ont jamais été, jusqu’à mi-avril, dans l’intervalle de confiance de M. Le Pen. Toutefois, sans être systématique, dans les deux semaines précédant le premier tour de l’élection présidentielle, une telle configuration réapparaît dans certaines enquêtes, témoignant d’une compétitivité et d’une incertitude accrue pour l’accès au 2nd tour. A l’inverse, l’impact positif du ralliement, le 22 février 2017, de F. Bayrou à la candidature d’E. Macron est clair : depuis lors, le niveau des intentions de vote en sa faveur n’a été qu’à une seule reprise inclus dans l’intervalle de confiance de F. Fillon et s’est positionné, au contraire, quasi-systématiquement dans celui de M. Le Pen. Enfin, la progression de J. L. Mélenchon est avérée depuis le débat du 20 mars sur TF1. A partir de fin mars, les intentions de vote en faveur du candidat du Parti de Gauche ne sont plus comprises dans l’intervalle de confiance des intentions de vote pour B. Hamon et, qui plus est, se positionnent dans l’intervalle de confiance associé à F. Fillon.