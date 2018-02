Des millions d’années de salaires minimum pour rattraper les milliardaires français : faut-il interdire les milliardaires ou... la bêtise ?

Depuis 2003, nous disposons en France d'un Observatoire des inégalités, organisme privé indépendant désormais membre du réseau européen Inequality Watch (2011). D'inspiration bourdivine[1], cet Observatoire des inégalités, au conseil scientifique duquel siègent, entre autres, Monique Pinçon-Charlot, sociologue, et Thomas Piketty, économiste, se donne « pour mission de dresser un état des lieux le plus complet possible des inégalités en France, en Europe et dans le monde[2] ». Les inégalités sont partout, il n'est pas nécessaire de réfléchir longtemps pour le comprendre, et il y a donc là de quoi occuper des générations de chercheurs.

Le 30 janvier dernier, cet Observatoire des inégalités a publié une nouvelle étude dont le principe, simpliste, consiste à diviser la valeur estimée du patrimoine professionnel des premières fortunes de France – en reprenant les chiffres publiés cet été dans le magazine Challenges[3] – par le montant d'un Smic annuel brut (donné à 17 770 euros pour 2017).

L'étude propose quelques calculs agrégeant les dix premières et même les 500 premières fortunes. L'addition de ces sommes gigantesques est censée nous scandaliser mais elle n'aboutit qu'à les rendre encore plus inconcevables. Et en regroupant les millionnaires avec les milliardaires, elle ne fait qu'abaisser le montant moyen des fortunes et donc réduire l'écart avec le revenu annuel de l'employé payé au salaire minimum.

L'objectif de l'étude étant de choquer le quidam, elle concentre donc principalement ses feux sur Bernard Arnault, en tête du classement avec ses 47 milliards d'euros de patrimoine professionnel. Pour en déduire quoi ? Qu'il faudrait 2,6 millions d'années à un Smicard se privant de tout (épargnant même ses cotisations salariales !) pour s'offrir Le Bon Marché, Bulgari, Céline, Château d'Yquem, Chaumet, Christian Dior, Les Échos, Givenchy, Glenmorangie, Guerlain, Hennessy, Kenzo, Krug, Louis Vuitton, Moët & Chandon, Le Parisien, Ruinart, La Samaritaine, Sephora, Veuve Clicquot Ponsardin et quelques autres maisons prestigieuses. Édifiant ! Ou encore que Bernard Arnault, s'il revendait ses participations, pourrait généreusement permettre à un fonctionnaire mal payé de s'ennuyer ou de nous tracasser pendant 2,6 millions d'années !

Les auteurs de l'étude semblent confondre patrimoine professionnel et ticket de loterie gagnant. Le patrimoine professionnel de Bernard Arnault est précisément ce qu'il ne consomme pas, c'est du capital investi, un outil industriel et commercial productif. C'est donc une énorme responsabilité qui pèse sur les épaules de cet homme que de faire fructifier ce patrimoine, miser sans se tromper sur les marchés en croissance et choisir des directeurs artistiques ou des créateurs de mode qui ne seront pas désavoués par la clientèle dès la prochaine collection. Qui a oublié l'histoire – l'ascension et la chute – de l'empire Boussac ?