Mais au fait, à quoi ressemblerait la France après quelques années si la convergence des luttes avait effectivement lieu ?

Atlantico : En imaginant que la convergence des luttes serait en train de s'opérer, comme pourrait le montrer la journée du 19 avril, à quoi ressemblerait la mise en œuvre concrète des différents programmes, revendications, proposées par les cheminots, étudiants ou autres zadistes ?

Philippe Crevel : Maintien du statu quo à la SNCF, augmentation de 6 % des salaires chez Air France, suppression de Parcoursup, appropriation de Notre-Dame-des-Landes par les zadistes, etc., les conflits sociaux révèlent que certains refusent le principe même de réforme, de compétitivité et d’adaptation à la nouvelle donne économique. Ce rejet s’alimente de l’anxiété qui traverse la population. Cette dernière se nourrit des craintes générées par la mondialisation et la digitalisation. Les opposants à Emmanuel Macron entendent arrêter les horloges.

Mettre fin aux progrès tout en profitant de ses bienfaits pourrait le slogan de mai 2018 bien moins poétique que « sous le pavé, la plage ». Les mouvements sociaux sont animés par la volonté de conserver ou de fortifier des acquis en se drapant du concept de plus en plus usé d’intérêt général. Les cheminots se battent soit disant pour leur statut au nom de la défense du service public. La concurrence appelée de ses vœux pour la téléphonie, la grande distribution est récusée quand il s’agit de la SNCF. Les mouvements en cours sont de la cristallisation des contradictions. Les étudiants qui bloquent les universités et Sciences Po s’opposent au système Parcoursup après avoir dénoncé les dysfonctionnements de l’ancien système. Dans les faits, ils rêvent de ressusciter mai 68 mais tout le monde n’a pas le talent de Daniel Cohn Bendit.

Éric Verhaeghe : En l'état, on peut dire qu'il s'agirait essentiellement d'un programme très conservateur. Les étudiants demanderaient de fait le retour au tirage au sort comme méthode de sélection à l'université. Les bénéficiaires de régimes spéciaux ou de monopoles reviendraient à leurs privilèges sans remise en cause de leurs acquis et de leurs certitudes de fonctionnement. Les hôpitaux exigeraient une hausse des cotisations maladie pour être mieux financés. Bref, toute notion de réforme de l'Etat et toute réforme structurelle en général serait abandonnée pour préserver un existant qui dysfonctionne. L'ensemble serait financé par une forte hausse de la pression fiscale. On voit l'effet délétère que cette situation aurait sur la croissance. Là où nos voisins profitent de l'embellie globale pour alléger leurs passifs, la France profiterait de la "cagnotte" pour retourner à ses mauvaises habitudes, qu'elle n'a d'ailleurs pas complètement perdues.

Au plan politique, à quel type de représentation et de gouvernement pourrait-on s'attendre? Comment faire la synthèse des forces politiques? Comment appliquer ces politiques et avec quels moyens financiers, structurels, humains?

Philippe Crevel : Face à La République en Marche, il y a le mouvement des statuquos ou des contradictions. Ils peuvent compter sur les 40 % de Français qui ont, en 2017, au 1er tour de l’élection présidentielle opté pour des candidats souhaitant mettre à bas le paradigme économique. Ces 40 % sont profondément divisé. Entre ceux qui rêvent d’un nouveau 1917 rouge ou d’un nouveau 1793, ceux qui sont nostalgiques d’une France pré-industrielle ou ceux qui veulent dissoudre l’Union européenne, les points en commun sont rares. Certes, il y a toujours l’espoir pour une petite minorité d erefaire le coup des bolchéviques mais ces derniers avaient bénéficié de circonstances exceptionnelles, un régime autocratique finissant, une guerre mal engagée et une crise économique. Par ailleurs, une révolution a besoin de troupes jeunes or, aujourd’hui les plus de 60 ans sont plus nombreux que les moins de 18 ans. Or, j’ai rarement vu des révolutions réalisées par des légions en fauteuil roulant.

Éric Verhaeghe : Il s'agirait d'un mariage entre des carpes et des lapins. On trouverait évidemment la France Insoumise, dont le programme propose une hausse de la fiscalité d'environ 25 points de PIB, et la CGT et autres syndicats protestataires comme SUD. Ce mariage-là est déjà très compliqué à réaliser, car ces deux factions ne s'entendent pas sur tout, loin de là. Mais on trouverait aussi des composantes du Parti Socialiste qui chercheraient à se raccrocher au train, et probablement d'importants éléments du Front National qui sont toujours fâchés avec la concurrence, la réforme, l'Europe, le libre-échange. Cette alliance politique aurait une base parlementaire faible, et une présence syndicale limitée aux éléments les plus protestataires. Elle peinerait incontestablement à dégager une majorité et même une équipe politique réaliste.