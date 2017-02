"Un jour dans la vie de Billy Lynn" : le fossé entre deux mondes

CINEMA

Un jour dans la vie de Billy Lynn

D’Ang Lee

Avec Joe Alwyn, Kristen Stewwart, Vin Diesel, Steve Martin, Chris Ricker, Garret Hedlund, Mackenzie Leigh

LE RÉALISATEUR



Voici quelques années que Ang Lee ne déçoit pas avec chaque nouveau film. Ce Taïwanais de naissance s’est fait connaître avec « Garçon d’honneur », ours d’or du Festival de Berlin en 1993; réputation renforcée avec « Salé sucré » où il exprime son affection et son respect pour la famille taïwanaise. Puis il passe à la vitesse supérieure en tournant en Angleterre une somptueuse adaptation de « Raison et sentiments » de Jane Austen, deuxième ours d’or berlinois. Viennent ensuite des films au sujet divers comme « Ice storm », « Chevauchée avec le diable » et surtout « Tigre et dragon » qui récolte en 2001 quatre oscars dont celui du meilleur film étranger.

En 2005 « Le secret de Brokeback Mountain », histoire déchirante de deux jeunes américains homosexuels qui passent à côté de leur vie à cause du conformisme ambiant, reçoit le lion d’or de la Mostra de Venise.

Et ce n’est pas tout: « L’odyssée de Pi », racontant le spectaculaire périple d’un jeune Indien dans une barque en compagnie forcée d’un tigre, gagne encore quatre oscars en 2013 dont celui de la meilleure réalisation.

Plus que jamais éclectique, Ang Lee raconte aujourd’hui l’histoire d’un jeune soldat américain qui revient d’Irak.

THEME



Billy Lynn (Joe Alwyn) revient au pays en héros. Nous sommes en 2005. L’Amérique a envahi l’Irak. Billy Lynn a sauvé d’une embuscade son escouade. Une photo de ses exploits a fait le tour du monde. Le voilà à 19 ans dans son Texas natal fêté comme il se doit par les autorités de sa ville, Dallas, avant de repartir au combat. Avec ses compagnons, Billy se retrouve sur le podium à la mi-temps d’un grand match de foot le jour de Thanksgiving. Tandis que le spectacle explose autour de lui, majorettes, militaires en grand uniforme, brillant feu d’artifice, Billy se remémore par flashs successifs ce qui s’est réellement passé là-bas, bien loin de la fête présente (les scènes de guerre ont été tournées au Maroc).

POINTS FORTS



Ang Lee alterne à toute vitesse les épisodes de la guerre et la liesse populaire à Dallas. Pas de répit pour le spectateur plongé dans l’Amérique triomphante puis dans l’Amérique qui souffre; où est le vrai visage de ce pays ?

C’est la force de ce film d’essayer de comprendre la psychologie collective d’un peuple qui, par moments aime la guerre, puis à d’autres moments la rejette. Pas de juste milieu. Billy est là, sur le podium, et là-bas, dans les combats cruels. Le contraste est dévastateur quand les jeunes soldats se rendent compte que le public, la foule devant eux, ne veut pas savoir ce qu’est leur guerre avec ses souffrances et ses horreurs.

Ils s’agit de très jeunes gens : le cinéaste a choisi des acteurs inconnus, bon choix pour le réalisme. Très jeunes, ils semblent dépassés. Cette impression est accentuée par les pressions qu’ils subissent. Ils sont harcelés par un manager qui veut décrocher un rôle au cinéma pour l’ensemble du groupe. Arrive le moment d’une confrontation entre un député influent qui veut financer le film et les soldats qui ne comprennent pas sa démarche; grand moment d’incompréhension et de doute entre les deux Amériques.

Ang Lee a su saisir ce moment très particulier de l’histoire contemporaine des Etats-Unis où le peuple américain commence à se demander si une guerre lointaine vaut la perte de tous ces jeunes gens. Il sait aussi montrer ce qui se joue dans la tête d’un héros qui rencontre une très belle fille déguisée en majorette et le malentendu qui s’installe, elle l’aimant en héros, lui flirtant comme un garçon de son âge, ordinaire et sans détour, heureux de tenir une si belle fille dans ses bras. Malentendu amoureux…

POINTS FAIBLES



Le cinéma hollywoodien nous a habitué à ces grandes fresques d’après-guerre où l’on refait le match en se frappant la poitrine et en se disant : fallait pas y aller. Le Vietnam a généré nombre de films et quelques chefs d’œuvre. Pareil pour l’Irak. Le film d’Ang Lee n’échappe pas à ce travers de culpabilité maximum d’une nation qui tire plus vite que son ombre.

EN DEUX MOTS



Le film est adapté du best-seller de Ben Fountain, paru en France sous le titre « Fin de mi-temps pour le soldat Billy Lynn », qui explique : « L’idée du roman est née en 2004 pendant le match de Tranksgiving des Cowboys de Dallas contre les Bears de Chicago ». A la mi-temps, l’écrivain a observé à la télévision un mélange incongru de patriotisme et de militarisme avec d’innombrables soldats sur le terrain. « C’était le truc le plus dingue que j’avais jamais vu mais tout le monde semblait trouver ça normal », poursuit-il. D’où l’idée d’en faire un livre et de s’intéresser à un soldat en particulier pour retracer son itinéraire.

UN EXTRAIT



Ou plutôt deux:

- « J’ai pensé que transporter un peloton du champ de bataille au spectacle de la mi-temps du match de football de Thanksgiving, conçu comme une célébration de leur bravoure, les rendrait fous en raison du fossé entre le statut et l’image de héros que le public projette sur eux et leur expérience sur le terrain entre adrénaline, chaos et combat pour la survie ». Ang Lee

- « “Fin de mi-temps pour le soldat Billy Lynn” est un roman captivant. J’ai aimé les observations du jeune homme sur l’absurdité de l’accueil qui lui est réservé, la juxtaposition entre l’extravagance des célébrations de son héroïsme et ses états de service en Irak et l’ironie que cela génère ». A. L.

RECOMMANDATION : EXCELLENT