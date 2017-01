Histoire d'un mal-être français : l'inquiétante montée de la délinquance des mineurs

La délinquance des mineurs se fait durement sentir sur le terrain. À Melun, ville de la grande banlieue parisienne dont je suis Maire et qui compte aujourd’hui 41 000 habitants, dont 46 % âgés de moins de 30 ans, la délinquance des mineurs est une plaie ouverte. Une bonne part de l’incivisme et de la délinquance quotidienne dont se plaignent les habitants et qui pèsent sur leur quotidien sont le fait de mineurs. La vie quotidienne est dégradée par une violence devenue banale et les habitants ont perdu confiance dans la capacité de l’État à apporter une réponse face à cette délinquance spécifique.

Dans certains quartiers, les habitants sont obligés, pour rentrer chez eux, d’attendre le bon vouloir des bandes qui occupent les halls d’immeubles. Les boîtes aux lettres et les véhicules sont régulièrement endommagés et vandalisés. Les courses de quads et de motos sur la voie publique, au mépris des normes élémentaires de la sécurité, terrorisent le voisinage. De temps en temps, ce quotidien s’enflamme. Juste avant la rentrée de septembre 2015, dix enfants et adolescents âgés de 8 à 14 ans dégradent une des écoles primaires de Melun. Le bâtiment, entièrement refait à neuf pendant l’été, a fait l’objet de plusieurs milliers d’euros de réparations avant même sa première utilisation. Les caillassages, dont j’ai fait l’expérience en personne, sont devenus une arme courante pour ceux qui veulent marquer un territoire et des zones de non-droit, et une arme particulièrement maniée par les mineurs, manipulés ou non par des bandes criminelles d’adultes. Les Melunais vivent chaque jour cette violence qui affleure. Ils l’intègrent dans leur comportement ; ils en tiennent compte au moment d’emprunter les transports en commun, d’amener les enfants à l’école ou de les accompagner aux activités périscolaires.

Tous les habitants me disent leur grande lassitude de voir la vie courante ainsi confisquée par une petite minorité violente, mais aussi devant un État qui n’agit pas efficacement. Les statistiques nationales confirment que les difficultés de Melun se retrouvent dans toutes les villes. Les chiffres de la délinquance des mineurs nous interpellent. Selon la dernière grande étude statistique du ministère de la Justice, menée en 2013, 234 000 mineurs ont eu affaire à la justice en France. D’après ces statistiques, les mineurs sont les auteurs de plus d’un quart des vols et des viols (27,5 % des mis en cause pour viols, soit 4 points de plus en 4 ans), et de plus d’un tiers des destructions et dégradations de biens. Dans les années 1970, le nombre de mineurs mis en cause par la police et la gendarmerie avoisinait 80 000. S’il faut bien sûr interpréter avec précaution cette augmentation quantitative, qui dépend de l’évolution du droit lui-même et des comportements incriminés, remarquons que le profil du mineur délinquant a changé, ainsi que les types d’infractions. Selon les études, le vol de voiture n’arrive plus en tête des infractions. Il est désormais supplanté par le trafic de stupéfiants, les heurts avec les policiers, les destructions et dégradations. Adaptons la justice des mineurs à cette réalité.

Autre constat inquiétant : la délinquance scolaire a atteint durant les dernières décennies des proportions inédites, suscitant la légitime inquiétude des parents et des enseignants. En 2013, un collégien sur cinq a subi un vol d’objet personnel, plus de 5 % ont été victimes de rackets et plus de 3 % ont été menacés avec une arme : des centaines de milliers de jeunes en sont victimes. Les mineurs délinquants sont surreprésentés dans les « multi mis en cause », selon une étude de l’ONDRP de juin 2014. Ils représentent la moitié de cette population délinquante et sont même majoritaires parmi les mis en cause pour plus de 10 infractions. Ils sont, en moyenne, concernés par 24 faits contre 15 pour les adultes. Concernant l’âge d’entrée dans la délinquance, la population considère généralement, et à raison, que les mineurs délinquants sont de plus en plus jeunes. Pourtant, les 16-17 ans représentent une délinquance à part dans celle des mineurs, et elle fait l’objet d’un traitement renforcé par notre système judiciaire. Sur les 234 000 mineurs mis en cause en France, 47 % ont entre 16 et 17 ans. Mais cette proportion quasiment majoritaire s’explique aussi par le désintérêt ou le non traitement de la délinquance des plus jeunes mineurs.