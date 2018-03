Fillon, Sarkozy : quand la justice se fait politique

Atlantico : La situation que vous décrivez dans votre livre Le procès Fillon connait plusieurs similarités avec la récente garde à vue de Nicolas Sarkozy. On retrouve ainsi le même représentant de la magistrature, le juge Tournaire. Quels sont les points qui pourraient interpeller dans cette procédure ?

Hervé Lehman : Ce n’est pas seulement le même juge Tournaire, que Libération appelle le juge de fer, mais aussi un même juge adjoint, Aude Buresi, ancien membre du bureau du Syndicat de la Magistrature. Cela appelle deux remarques. En premier lieu, un juge d’instruction n’est pas tiré au sort, il est choisi par le président du tribunal, qui est en l’occurrence lui-même ancien membre du Syndicat de la Magistrature et ancien conseiller de Ségolène Royal, et chacun sait que, dans la justice comme ailleurs, le choix d’une personne pour un dossier n’est jamais neutre.

Alors pourquoi choisir toujours les mêmes juges pour s’occuper des affaires mettant en cause les leaders de la droite ? En second lieu, il n’est pas très sain que l’on confie ces affaires à une juge qui s’est affichée, à travers ses responsabilités syndicales, comme une adversaire déterminée de la droite. La Cour Européenne des Droits de l’Homme rappelle fréquemment que le juge ne doit pas seulement être impartial, mais qu’il doit aussi donner l’apparence de l’impartialité.

A LIRE AUSSI - Affaire Fillon : "la mise en examen est la condamnation des présumés innocents, supprimons-la"

Concernant l'affaire libyenne, si l'accusation de corruption passive semble correspondre aux faits supposés, peut-on s'interroger sur la pertinence de l'accusation de "détournement de fonds libyens", ne semblant pas reposer sur une transposition de droit libyen... ou celle de "financement illégal" pourtant considéré comme prescrite lors de la procédure Bettencourt ?

La justice française se reconnait compétente, depuis l’arrêt de la Cour de cassation sur les « biens mal acquis », pour les recels en France de détournement de fonds publics étrangers. Quant à la question de la prescription, elle est devenue incompréhensible depuis la loi du 27 février 2017 qui la fait partir pour les infractions clandestines de la date de leur découverte, en la rallongeant dans certains cas et en la raccourcissant dans d’autres. Personne ne sait ce que dira la Cour de cassation sur la prescription d’une éventuelle corruption commise en 2007 et « découverte » en 2012.

Dans quelle mesure le choix d'une garde à vue, après 5 ans d'instruction, peut-elle interroger ? L'audition de l'ancien président aurait-elle pu prendre une autre forme ?

La garde à vue ne se justifie que dans les cas où l’on craint que l’intéressé prenne la fuite, fasse disparaitre des preuves ou se concerte avec ses complices. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, interrogé cinq ans après le début de l’affaire, et placé pendant plus de six mois sous écoutes téléphoniques, ces justifications ne tiennent pas. D’ailleurs, pourquoi l’avoir laissé dormir chez lui s’il était nécessaire de le garder au secret ? Les policiers disent en privé que la garde à vue est faite pour « attendrir la viande » ; est-ce un procédé digne d’une grande démocratie à l’égard d’un ancien président de la République ?

Quelles sont les similitudes observables avec l'affaire Fillon que vous traitez dans votre livre ?

D’abord le démarrage des affaires : l’article de Mediapart entre les deux tours de la présidentielle de 2012, comme pour l’affaire Papon lancée par le Canard Enchainé entre les deux tours de 1981 à l’instigation de François Mitterrand, et l’article du même Canard sur l’affaire Fillon au début de la campagne présidentielle. Ensuite le même intérêt du parquet national financier pour les affaires concernant l’opposition, plus vif que pour les affaires Bayrou, Ferrand ou Business France. Puis le choix des mêmes juges. La différence principale est que l’affaire Fillon est allée à une vitesse déconcertante pour aboutir à la mise en examen du candidat de la droite avant l’élection, au mépris de la tradition républicaine de trêve électorale. Pour Nicolas Sarkozy, il n’y a plus vraiment d’urgence depuis 2012 et la justice peut suivre sa lenteur habituelle.