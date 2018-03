L’Europe face au populisme : pourquoi les plans actuels de relance européenne sont condamnés à l’enlisement

Atlantico : Après que les élections générales italiennes ont démontré que "populisme" n'en avait pas encore fini avec L'Europe, contrairement à ce qui avait pu être annoncé suite à l'élection d'Emmanuel Macron en France, comment analyser la responsabilité des élites européennes dans cette situation ? Quelle est la part de déni des dirigeants européens dans ce processus ?

Christophe de Voogd : Les élections italiennes sont en effet un événement capital et leur résultat hautement prévisible. Je me suis étonné de la faiblesse de l’attention qui leur a été portée dans les semaines précédant le scrutin, en dehors du cercle des spécialistes, comme si l’événement passait sous le radar des médias. Il s’agissait pourtant d’un pays fondateur de l’Europe et de la troisième économie de l’Union ! Mais voilà : comme nous n’avions pas d’élection prochaine en France, quel intérêt ? Inversement le spécialiste des Pays-Bas que je suis avait été très sollicité au printemps dernier, pour une raison qui n’avait rien à voir avec les Pays-Bas, mais avec la proximité des élections françaises sur la question : Geert Wilders= Marine Le Pen ?

Quant à la « responsabilité des élites », que veut-on dire exactement ?

J’entends partout cette idée que le résultat italien comme le Brexit sont dus aux errements de « Bruxelles ». Dans quel domaine précisément ? Et surtout dans quel sens ? En fait, on reproche à Bruxelles tout et son contraire : à gauche, de construire la « forteresse Europe » : à droite, d’être trop laxiste en matière migratoire. Idem en politique économique où l’Europe est tout à tour synonyme d’austérité et de « planche à billets » !

Bref, tout le monde tombe à bras raccourcis sur l’Europe mais pour des raisons totalement opposées. Je suis notamment frappé par le raccourci, entendu à droite comme à gauche, qui consiste à accuser Bruxelles pour la crise migratoire qui n’a pas été déclenchée, que je sache, par la Commission…Ce qui ne retire rien au fait que l’Europe a très mal géré cette affaire, pour ne pas dire plus. Mais la CAUSE de la crise se trouve hors de l’Europe (Afrique, Moyen-Orient). Quant à la REPONSE à cette crise, elle revient d’abord aux Etats membres qui ont refusé toute politique commune ambitieuse et toute solidarité en la matière, à commencer par la France à l’égard de l’Italie comme l‘a rappelé justement (et solitairement) Marc Lazar. Or l’on oublie les peuples qui, à près de 70%, souhaitent une politique migratoire commune. Et une politique clairement restrictive.

Dans quelle mesure les "avancées" européennes souhaitées, notamment par le gouvernement français, peuvent encore être en décalage avec les attentes des populations européennes ? En quoi ce discours vers plus d'Europe et de démocratie ne correspond pas réellement à la réalité du fond proposé ? Plus largement, la récente nomination de Martin Selmayr au poste de secrétaire général de la Commission européenne n'en est-il pas le dernier exemple ?

Tout d’abord la nomination de Selmayr au secrétariat général de la Commission n’a rien à voir avec la France mais avec le choix personnel de Juncker, qui a fait accoucher l’Europe au forceps de cette nomination.