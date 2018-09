Environnement : et voilà les thématiques qui préoccupent vraiment les Français - la communauté POP by BVA réagit

Note de la rédaction : Cette nouvelle étude POP by BVA est à retrouver à cette adresse

Alors que nous avions proposé aux membres de notre communauté citoyenne d’exprimer librement leurs sujets de préoccupation, la thématique environnementale a rapidement émergé, faisant réagir des membres de tous âges et sensibilités politiques au cours des dernières semaines, et ce avant même que Nicolas Hulot quitte le ministère de la transition écologique et solidaire.

Par ailleurs, la thématique environnementale semble se concevoir en interdépendance croissante avec d'autres problématiques citoyennes, comme l'illustre le projet loi Egalim (agriculture et alimentation) qui sera à nouveau discuté à la rentrée et dont un des volets concerne une alimentation durable, au même titre que saine, de qualité et accessible à tous.

L’occasion de lancer une conversation dédiée à l'environnement dans notre communauté citoyenne afin de percevoir plus précisément les points concrets faisant réagir les membres de la communauté, au dela d'une préoccupation globale pour cette problématique, ou a contrario d'un éventuel sursaut d'intérêt provoqué par l'actualité.

1 - La persistance de problématiques environnementales encore non résolues

La gestion des déchets, à l'échelle personnelle comme institutionnelle

« Ce qui me répugne ce sont les gens qui jettent leurs détritus depuis la vitre de leur voiture. Certains bas-côtés sont pires que des décharges. De la même manière, ceux qui jettent leurs ordures en plein milieu de la nature. » Homme, En recherche d’emploi, 28 ans, Hauts-de-France, Centre droit

« Parlons simplement de propreté, de tris des déchets. Il y a là des marges de progrès énormes. La France n'est pas, comparée à d'autres pays, un modèle de propreté. Les décharges des ordures ménagères continuent à polluer l'air, les nappes phréatiques, etc. Peut-être faudrait-il commencer par s'attaquer à ces problèmes basiques, à responsabiliser les Françaises et les Français sur ces questions pour avancer. Si ces questions étaient un jour réglées nous pourrions alors nous attaquer à des problèmes plus complexes. » Homme, 80 ans, Retraité, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Droite

Le développement d’énergies alternatives

« Les productions d'énergies renouvelables notamment le biogaz peuvent être fortement développées sur la base de nos déchets végétaux et/ou organiques. On ne se passera pas à court terme du nucléaire car l'urgence aujourd'hui ce sont les gaz à effet de serre. Les déchets nucléaires devraient se faire plus rares en fonction de la mise en œuvre de nouvelles technologies. » Homme, 62 ans, Chef d’entreprise, Pays de la Loire, Gauche

2 - L'impact des produits polluants sur la santé, au coeur des préoccupations

Alors que les discussions autour du projet de loi Egalim s'apprêtent à reprendre au Parlement, la responsabilisation de la filière alimentaire émerge de façon saillante en spontané

71% des Français ont eu recours aux circuits courts pour leurs produits alimentaires, de façon occasionnelle (53%) ou régulière (18%) - Sondage "Les Français et l'alimentation", BVA pour La Presse Quotidienne Régionale 07/2018

« Les pesticides et les engrais chimiques sont encore utilisés à outrance : c'est consternant. Surtout quand on voit de grosses cuves avec des têtes de mort d'où sortent ces produits qui aspergent les vignes et les champs de melons par exemple. Non seulement, on respire ça quand on passe à côté, mais en plus on mange des produits bourrés de produits plus que nuisibles à la santé. » Femme, 61 ans, Artisan, Occitanie, Droite

« Parmi les actions les plus nécessaires, la réduction drastique de l'utilisation de la chimie dans l'agriculture me parait être faisable à court terme (15 à 20 ans) sans déséquilibre majeur des acteurs économiques et sociaux. La biodiversité est entrée dans un effondrement qui risque d'être très rapidement définitif avec des conséquences totalement imprévisibles. » Homme, 62 ans, Chef d’entreprise, Pays de la Loire, Gauche

« On parle beaucoup des produits phytosanitaires, de la dangerosité de certains, et ça ne bouge pas, à cause des intérêts économiques de l'industrie chimique. L'huile de palme, même cause, les intérêts des pétroliers. » Homme, 86 ans, Retraité, Haut de France, Centre gauche

« Toujours les mêmes thématiques portant atteinte à la santé des personnes comme l'emploi de produits polluants et l'atteinte à la santé dans les productions alimentaires tel le glyphosate et autres. » Femme, 58 ans, Profession intermédiaire, Hauts-de-France, Droite